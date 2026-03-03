Cuál fue la frase que le costó la roja a Franco Mastantuono en Real Madrid ante Getafe
El joven argentino fue expulsado sobre el final en la caída del Merengue en su casa y el acta arbitral reveló las palabras que desencadenaron la decisión de Alejandro Muñiz Ruiz.
La derrota de Real Madrid por 1-0 frente a Getafe, por la fecha 26 de LaLiga de España, dejó más que un resultado adverso en el estadio Santiago Bernabéu. En los minutos finales del encuentro, Franco Mastantuono vio la tarjeta roja directa tras un fuerte cruce verbal con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, en una acción que terminó de sellar una noche complicada para el conjunto blanco.
El episodio se produjo mientras se disputaba un lateral, ya en el tramo final del partido. Según quedó asentado en el informe oficial del juez, el futbolista argentino se dirigió hacia él con la frase: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza". La expresión fue considerada como una falta de respeto directa, motivo por el cual el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.
De inmediato, Mastantuono emprendió el camino hacia los vestuarios bajo una lluvia de silbidos por parte de los hinchas presentes en el Bernabéu, que descargaron su frustración tanto por el resultado como por la actitud del jugador.
¿Era para tanto? "Vaya puta vergüenza", dijo Franco Mastantuono
El encuentro significó la segunda derrota consecutiva del equipo merengue en el torneo, tras la caída anterior ante Osasuna. Con este traspié, el Madrid quedó en el segundo lugar de la tabla con 60 puntos, a cuatro del líder Barcelona, que en esta jornada superó con claridad a Villarreal por 4-1.
De acuerdo con medios españoles como Diario AS, el juvenil también habría tenido un intercambio subido de tono con el cuarto árbitro, situación que podría agravar la sanción disciplinaria. Se trata de la primera expulsión en la carrera del exjugador de River, quien en su temporada debut en la Casa Blanca suma 25 partidos, tres goles y una asistencia, en medio de un año marcado por una pubalgia que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas.
El calendario no ofrece descanso para el Madrid. En los próximos días visitará al Celta de Vigo y luego afrontará la serie de octavos de final de la Champions League frente al Manchester City. En ese contexto exigente, la posible sanción a Mastantuono representa un nuevo dolor de cabeza para un plantel que busca sostener su pelea por el título.
