Cuál fue la frase que le costó la roja a Franco Mastantuono en Real Madrid ante Getafe

mastantuono

De acuerdo con medios españoles como Diario AS, el juvenil también habría tenido un intercambio subido de tono con el cuarto árbitro, situación que podría agravar la sanción disciplinaria. Se trata de la primera expulsión en la carrera del exjugador de River, quien en su temporada debut en la Casa Blanca suma 25 partidos, tres goles y una asistencia, en medio de un año marcado por una pubalgia que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas.