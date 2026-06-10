Cuáles serán los peores partidos del Mundial 2026, según la IA

El campeonato se disputará desde esta jueves al 19 de julio, con un total de 104 encuentros. En este contexto, la Selección Argentina llegará como actual campeona del mundo, con la intención de defender el título conseguido en Qatar 2022. Debido a la expansión del formato y al aumento de partidos, se utilizó la Inteligencia Artificial para evaluar distintos escenarios posibles del torneo y estimar qué encuentros de la fase de grupos podrían generar menor interés.