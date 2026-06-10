Cuáles serán los peores partidos del Mundial 2026, según la IA
El certamen más importante del fútbol pondrá primera mañana, con el duelo entre México y Sudáfrica. Descubrí todos los detalles en la nota.
A horas para el comienzo del Mundial 2026, esta edición marcará un cambio histórico en el torneo, ya que por primera vez participarán 48 selecciones, lo que no solo incrementa la cantidad de partidos, sino que también modifica la estructura del certamen, que se desarrollará entre Estados Unidos, México y Canadá.
El campeonato se disputará desde esta jueves al 19 de julio, con un total de 104 encuentros. En este contexto, la Selección Argentina llegará como actual campeona del mundo, con la intención de defender el título conseguido en Qatar 2022. Debido a la expansión del formato y al aumento de partidos, se utilizó la Inteligencia Artificial para evaluar distintos escenarios posibles del torneo y estimar qué encuentros de la fase de grupos podrían generar menor interés.
Los 10 peores partidos del Mundial 2026 según la IA
- Curazao vs Qatar: duelo con mucho control de pelota, pero poca profundidad y escasas situaciones de gol.
- Sudáfrica vs Chequia: cruce con tendencia a ser cerrado, físico y con muy poco margen de diferencia.
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar: dos equipos de perfil bajo ofensivamente y con poca capacidad de desequilibrio.
- Arabia Saudita vs Cabo Verde: partido cortado, mucho roce y escasas oportunidades de gol.
- Uzbekistán vs República Democrática del Congo: encuentro impredecible, desordenado y con pocas chances de gol.
- Corea del Sur vs Sudáfrica: choque intenso desde lo físico, pero con poca precisión en los últimos metros.
- Jordania vs Argelia: duelo muy táctico, friccionado y con tendencia a ser poco fluido.
- Nueva Zelanda vs Irán: partido con escaso atractivo para el público general y ritmo conservador.
- Canadá vs Qatar: posible dominio de Canadá, aunque con un desarrollo lento y poco dinámico.
- Curazao vs Cabo Verde: cruce irregular, con momentos caóticos y baja continuidad en el juego.
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