Cuáles son las posibles fechas en las que podría jugarse el Barracas Central-Boca aplazado

La pelea por la cima en la Zona A del Torneo Clausura 2025

En la lucha por los primeros lugares del grupo, Defensa y Justicia tomó momentáneamente la punta, pero tanto Boca como Barracas dependen de sí mismos para alcanzar el liderazgo si ganan su partido pendiente. La recta final promete ser vibrante, con los de la Ribera intentando sostener el ritmo competitivo y afianzar su lugar entre los clasificados a los torneos internacionales.

En ese contexto, la definición de la fecha del encuentro ante el Guapo podría convertirse en una pieza clave en el desenlace del campeonato y definir la tan ansiada clasificación al máximo torneo continental en la temporada que se viene.