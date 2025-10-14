Cuáles son las posibles fechas en las que podría jugarse el Barracas Central-Boca aplazado
El encuentro, suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, podría disputarse entre el 23 y el 25 de octubre en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.
Mientras el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) avanza con el cierre de la fecha 12, Boca y Barracas Central continúan a la espera de la reprogramación de su partido pendiente, suspendido tras la muerte de Miguel Ángel Russo. La postergación del encuentro fue acordada en conjunto por ambos clubes, en señal de respeto hacia el histórico entrenador que marcó una era tanto en el fútbol argentino.
Con Claudio Úbeda al frente del equipo de manera interina, el Xeneize retomó los entrenamientos de cara a una seguidilla decisiva de compromisos. El próximo desafío será ante Belgrano de Córdoba, el sábado 18 de octubre en la Bombonera, aunque desde el entorno del club ya piensan en el duelo con el Guapo, clave para mantenerse en la pelea por la cima de la Zona A y para sumar puntos en la Tabla Anual rumbo a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
De acuerdo con la información difundida por Planeta Boca Juniors, el encuentro podría disputarse entre el jueves 23 y el sábado 25 de octubre en el estadio Claudio Fabián Tapia. Las elecciones legislativas impiden jugar el domingo, por lo que el viernes 24 surge como la fecha más probable. Barracas, por su parte, se opondría a la opción del jueves, ya que tendría apenas tres días de descanso tras su compromiso ante Tigre del lunes 20.
La pelea por la cima en la Zona A del Torneo Clausura 2025
En la lucha por los primeros lugares del grupo, Defensa y Justicia tomó momentáneamente la punta, pero tanto Boca como Barracas dependen de sí mismos para alcanzar el liderazgo si ganan su partido pendiente. La recta final promete ser vibrante, con los de la Ribera intentando sostener el ritmo competitivo y afianzar su lugar entre los clasificados a los torneos internacionales.
En ese contexto, la definición de la fecha del encuentro ante el Guapo podría convertirse en una pieza clave en el desenlace del campeonato y definir la tan ansiada clasificación al máximo torneo continental en la temporada que se viene.
