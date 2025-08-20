Cuándo chocan Racing y Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores
Ambos equipos se medirán en esta instancia de la competencia y buscarán seguir avanzando. Todos los detalles del encuentro que promete.
La Copa Libertadores 2025 ya tiene definido uno de los cruces más esperados de los cuartos de final: Racing enfrentará a Vélez en un duelo argentino que promete máxima tensión y emoción en los cuartos de final de la competencia que está más apasionante que nunca.
La ida del choque, que genera muchas expectativas dentro de nuestro fútbol, se jugará en Liniers, en el José Amalfitani, mientras que la revancha será en el Cilindro de Avellaneda. El Fortín llega tras eliminar a Fortaleza en una serie muy disputada, mientras que la Academia viene de una clasificación épica frente a Peñarol, que se definió en la última jugada con el gol de Franco Pardo para la locura de todos sus hinchas,
Sin lugar a dudas, se trata de una de las series que más expectativa genera: dos equipos que se conocen, con historia, y que sueñan con seguir con vida en la competencia más importante de Sudamérica que poco a poco empieza a llegar a la recta más importante.
Cuándo se juegan los cuartos de final, las semifinales y la gran final de la Copa Libertadores
Los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, las semifinales están previstas para jugarse entre el 21 y el 29 de octubre mientras que la gran final se hará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.
Resultados de los Octavos de final de Libertadores 2025
Ida
- Fortaleza 0-0 Vélez
- Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo
- Peñarol 1-0 Racing
- Cerro Porteño 0-1 Estudiantes
- Flamengo 1-0 Internacional
- Botafogo 1-0 Liga de Quito
- Libertad 0-0 River
- Universitario 0-4 Palmeiras
Vuelta
- Vélez 2-0 Fortaleza
- Sao Paulo (4) 1-1 (3) Atlético Nacional
- Racing 3-1 Peñarol
- Estudiantes vs. Cerro Porteño | miércoles 20/8 a las 19hs, en el UNO - Jorge Luis Hirschi
- Internacional vs. Flamengo | miércoles 20/8 a las 21.30hs, en el Beira Río
- Liga de Quito vs. Botafogo | jueves 21/8 a las 19hs, en el Rodrigo Paz Delgado
- Palmeiras vs. Universitario | jueves 21/8 a las 21.30hs, en el Allianz Parque
- River vs. Libertad | jueves 21/8 a las 21.30hs, en el Monumental
