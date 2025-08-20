Cuándo chocan Racing y Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores

La ida del choque, que genera muchas expectativas dentro de nuestro fútbol, se jugará en Liniers, en el José Amalfitani, mientras que la revancha será en el Cilindro de Avellaneda. El Fortín llega tras eliminar a Fortaleza en una serie muy disputada, mientras que la Academia viene de una clasificación épica frente a Peñarol, que se definió en la última jugada con el gol de Franco Pardo para la locura de todos sus hinchas,