River y Vélez llegaron a un acuerdo por Manuel Lanzini: los detalles
Finalmente, el futbolista se irá del Millonario para llegar al Fortín. Desde Núñez buscaron facilitarle la salida para que pueda participar en todas las competiciones.
Finalmente y luego de muchos idas y vueltas, Manuel Lanzini deja River para convertirse en nuevo refuerzo de Vélez. El mediocampista de 32 años firmará contrato hasta diciembre de 2026 y podrá disputar todas las competiciones, ya que su salida no se da como jugador libre, sino mediante un acuerdo entre los clubes que incluye un resarcimiento económico.
El experimentado futbolista regresó al Millonario en julio de 2023 con la ilusión de ser protagonista, pero entre lesiones y falta de regularidad nunca logró consolidarse. A lo largo de dos temporadas disputó 59 partidos oficiales y convirtió goles importantes, aunque su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas.
Su actuación más recordada fue en La Bombonera, cuando marcó el tanto que le dio a River un triunfo 1-0 sobre Boca, en la previa a la semifinal de Copa Libertadores 2024 frente a Colo-Colo. Ese gol fue su tercer tanto oficial en superclásicos, todos ellos en condición de visitante. Sin embargo, tras el Mundial de Clubes 2025, Marcelo Gallardo lo marginó definitivamente del plantel: fue desafectado de la lista de buena fe de la Libertadores y no volvió a tener minutos.
River y Vélez llegaron finalmente a un acuerdo por Manuel Lanzini: los detalles de su llegada al Fortín
Con su futuro lejos de Núñez, la dirigencia buscó una salida que le permitiera continuar su carrera sin inconvenientes reglamentarios. En ese marco, se llegó a un acuerdo con Vélez similar al que protagonizaron en su momento Rodrigo Aliendro (Fortín) y Leandro González Pírez (Estudiantes).
De esta manera, Lanzini se mudará a Liniers con la posibilidad de jugar tanto el Torneo Clausura 2025 como la Copa Libertadores, evitando un caso como el de Marcos Rojo en Racing, quien al rescindir en Boca como libre solo quedó habilitado para el certamen internacional.
