River y Vélez llegaron a un acuerdo por Manuel Lanzini: los detalles

Su actuación más recordada fue en La Bombonera, cuando marcó el tanto que le dio a River un triunfo 1-0 sobre Boca, en la previa a la semifinal de Copa Libertadores 2024 frente a Colo-Colo. Ese gol fue su tercer tanto oficial en superclásicos, todos ellos en condición de visitante. Sin embargo, tras el Mundial de Clubes 2025, Marcelo Gallardo lo marginó definitivamente del plantel: fue desafectado de la lista de buena fe de la Libertadores y no volvió a tener minutos.