Cuándo cierra el mercado de pases del Torneo Apertura 2026: fechas clave y excepciones

Cuándo cierra el mercado de pases del Torneo Apertura 2026

Según el reglamento, el Registro de Inscripciones y Transferencias para el Torneo Apertura LPF 2026 cerró el martes 20 de enero a las 18:00. Para la mayoría de los clubes, esa fecha representa el límite definitivo para sumar refuerzos. Sin embargo, existe una excepción clave. El mercado permanecerá abierto hasta el 10 de marzo de 2026 a las 18:00, pero solo para aquellas instituciones que concreten transferencias de jugadores al exterior entre el 20 de enero y esa fecha. En esos casos, los clubes estarán habilitados a incorporar un reemplazo.