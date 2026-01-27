Cuándo cierra el mercado de pases del Torneo Apertura 2026: fechas clave y excepciones
El reglamento del Torneo Apertura 2026 fija una fecha límite para el mercado de pases y una excepción para clubes que vendan jugadores al exterior.
Con el Torneo Apertura 2026 ya en marcha, el mercado de pases entra en su tramo decisivo. El reglamento de la Liga Profesional de Fútbol establece una fecha límite para inscribir refuerzos y contempla una excepción especial para los clubes que concreten transferencias al exterior en las próximas semanas.
Ya con el apasionante campeonato en competencia, os clubes del fútbol argentino intensifican las gestiones en un mercado de pases que combina urgencia y planificación. Con la segunda fecha en juego, las negociaciones se trasladan a los escritorios, donde cada movimiento puede resultar determinante teniendo en cuenta el poco tiemp que queda para moverse. Dirigentes y representantes trabajan a contrarreloj para cerrar incorporaciones, resolver salidas y ajustar planteles que ya compiten oficialmente. En ese contexto, los plazos reglamentarios marcan el pulso de un mercado que entra en su etapa más caliente.
Cuándo cierra el mercado de pases del Torneo Apertura 2026
Según el reglamento, el Registro de Inscripciones y Transferencias para el Torneo Apertura LPF 2026 cerró el martes 20 de enero a las 18:00. Para la mayoría de los clubes, esa fecha representa el límite definitivo para sumar refuerzos. Sin embargo, existe una excepción clave. El mercado permanecerá abierto hasta el 10 de marzo de 2026 a las 18:00, pero solo para aquellas instituciones que concreten transferencias de jugadores al exterior entre el 20 de enero y esa fecha. En esos casos, los clubes estarán habilitados a incorporar un reemplazo.
Para quienes no logren ventas internacionales luego del cierre inicial, no habrá margen para nuevas incorporaciones. Por eso, las próximas horas y semanas resultan decisivas, especialmente para los equipos que aún buscan completar puestos clave o destrabar salidas estratégicas.
En un torneo marcado por la paridad y tras un 2025 atípico, el armado de los planteles aparece como un factor central para el Apertura 2026. Con los plazos claros y el reloj en marcha, cada decisión puede influir directamente en el rumbo del semestre.
