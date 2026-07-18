Cuándo debutan Sebastián Villa y Álvaro Montero en el Boca de Rodolfo Arruabarrena

Su desembarco también modifica el andamiaje interno del plantel, ya que incrementará la competencia en una posición neurálgica y le ofrecerá al entrenador una variante de experiencia para afrontar una agenda que combinará torneo local y competencia internacional.

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Cuándo podrían jugar por primera vez

Si la evolución física acompaña y no aparecen contratiempos con las habilitaciones correspondientes, tanto Villa como Montero podrían hacer su estreno oficial el próximo jueves 23 de julio, cuando Boca reciba a O'Higgins en La Bombonera por el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Ese compromiso aparece como el primer mojón de esta nueva etapa para ambos colombianos, que buscarán insertarse rápidamente en la estructura futbolística de Arruabarrena y comenzar a justificar una apuesta que, especialmente en el caso de Villa, ya genera un notable estrépito incluso antes de su regreso a las canchas.