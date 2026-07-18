Cuándo debutan Sebastián Villa y Álvaro Montero en el Boca de Rodolfo Arruabarrena
El Xeneize hizo oficial la llegada de los dos futbolistas colombianos, que ya firmaron sus contratos y se sumarán al plantel de Rodolfo Arruabarrena.
Boca terminó de darle forma a dos de las operaciones más resonantes de este mercado de pases y oficializó las incorporaciones de Sebastián Villa y Álvaro Montero, quienes ya estamparon la firma de sus contratos y quedaron vinculados al club para afrontar la segunda parte de la temporada.
La institución hizo el anuncio a través de sus canales oficiales luego de que ambos futbolistas completaran la revisión médica y los trámites administrativos. De esta manera, desde este sábado comenzarán a entrenarse junto al resto del plantel bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, que suma dos alternativas de peso para un semestre con múltiples desafíos.
En el caso de Villa, se trata de un regreso que inevitablemente genera repercusiones. El extremo colombiano volverá a vestir la camiseta azul y oro después de casi tres años y de una salida que dejó un vínculo completamente resquebrajado entre las partes. Tras su paso por Independiente Rivadavia, el atacante tendrá una nueva oportunidad en la Ribera, una decisión que provocó posiciones encontradas entre los hinchas y que promete seguir alimentando el debate.
Más allá de las controversias que rodean su figura, el cuerpo técnico entiende que sus características pueden aportarle al equipo un diferencial en el uno contra uno, velocidad para atacar los espacios y una cuota de desequilibrio que Boca buscaba incorporar en este mercado.
La otra cara de esta doble presentación es Álvaro Montero. El arquero colombiano llega procedente de Vélez con un recorrido consolidado tanto en el fútbol sudamericano como en la selección de su país, pergaminos que terminaron inclinando la balanza para que la dirigencia avanzara por su contratación.
Su desembarco también modifica el andamiaje interno del plantel, ya que incrementará la competencia en una posición neurálgica y le ofrecerá al entrenador una variante de experiencia para afrontar una agenda que combinará torneo local y competencia internacional.
Cuándo podrían jugar por primera vez
Si la evolución física acompaña y no aparecen contratiempos con las habilitaciones correspondientes, tanto Villa como Montero podrían hacer su estreno oficial el próximo jueves 23 de julio, cuando Boca reciba a O'Higgins en La Bombonera por el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.
Ese compromiso aparece como el primer mojón de esta nueva etapa para ambos colombianos, que buscarán insertarse rápidamente en la estructura futbolística de Arruabarrena y comenzar a justificar una apuesta que, especialmente en el caso de Villa, ya genera un notable estrépito incluso antes de su regreso a las canchas.
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