Boca le ganó a Sarmiento y avanzó en la Copa Argentina

La ventaja definitiva llegó a los 25 minutos gracias a Leonel Flores, la innegable figura de la noche. El extremo se acomodó para su pierna derecha y sacudió un remate seco, rasante y cruzado para sentenciar el 2 a 0. Con esta gran victoria, el equipo se metió entre los dieciséis mejores e intentará seguir avanzando cuando enfrente a Vélez Sarsfield.