Rodolfo Arruabarrena reveló que Leandro Paredes mandó un mensaje de felicitación a Boca
El gesto del mediocampista fue mientras se encuentra concentrado en Estados Unidos con la Selección Argentina.
El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, reveló que Leandro Paredes mandó un mensaje de felicitación al plantel de Boca inmediatamente después de la victoria por 2-0 ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina.
El gesto lo hizo Paredes mientras se encuentra concentrado en Estados Unidos con la Selección Argentina, a tan solo dos días de disputar la final del Mundial de Fútbol 2026.
Durante la conferencia de prensa posterior al partido disputado en Rosario, el DT de Boca Juniors destacó con humor y admiración el fuerte compromiso del mediocampista con el club del cual es capitán.
"Recién terminó el partido y ya había un mensaje de Leandro felicitando a todo el grupo", detalló el técnico.
"Yo no soy de romper las pelotas, más teniendo en cuenta que está en el Mundial y jugando etapas muy decisivas. El que rompe las pelotas siempre es él", aseguró Arruabarrena, quien destacó el sentido de pertenencia del volante y le deseó el mayor de los éxitos para el encuentro del domingo, esperando que el grupo de la Selección le otorgue una nueva alegría al país.
El debut oficial del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena al frente de Boca inició con el pie derecho gracias a los goles de Alan Velasco y Leonel Flores.
Boca le ganó a Sarmiento y avanzó en la Copa Argentina
Con una sólida actuación general, Boca derrotó por 2 a 0 a Sarmiento de Junín en Rosario por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina . El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo un exitoso debut en este nuevo ciclo y demostró una gran superioridad en el complemento.
El encuentro, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina, se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s. Tras un primer tiempo parejo donde el juvenil Leonel Flores fue el jugador más desequilibrante por la banda derecha, las grandes emociones del partido llegaron en la segunda mitad.
IMPORTANTE: El Gobierno avaló un salario mínimo inicial de $2.133.000 en paritarias tras anunciar la inflación de julio
Los goles de Boca para avanzar en la Copa Argentina
El marcador se abrió a los cinco minutos del complemento. El mediocampista Alan Velasco capturó el balón en ataque y sacó un potente disparo de media distancia que ingresó pegado al poste derecho del arquero Thyago Ayala, marcando el 1 a 0 parcial para el Xeneize.
La ventaja definitiva llegó a los 25 minutos gracias a Leonel Flores, la innegable figura de la noche. El extremo se acomodó para su pierna derecha y sacudió un remate seco, rasante y cruzado para sentenciar el 2 a 0. Con esta gran victoria, el equipo se metió entre los dieciséis mejores e intentará seguir avanzando cuando enfrente a Vélez Sarsfield.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario