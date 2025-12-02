Cuándo se juega Boca vs. Racing en semifinales por el Torneo Clausura

Recordemos que en caso de que el Boca y Racing empaten en los 90 minutos, la llave se definirá en el alargue. En caso de persistir la igualdad, el finalista se definirá por penales.

Así llega Boca a la semifinal del Torneo Clausura

El Xeneize llega en racha: ganó sus últimos seis partidos de la mano de Claudio Úbeda, una seguidilla positiva que le permitió conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ganarle el Superclásico ante River y meterse en las semifinales del certamen. El CABJ quedó primero en la Zona A con 29 puntos, viene de eliminar a Talleres (2-0) y a Argentinos Juniors (1-0) y ahora volverá a ser local por última vez en el año.

Así llega Racing a la semifinal del Torneo Clausura

La Academia también atraviesa una buena racha en el final del semestre. Ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos en la etapa regular del Torneo Clausura, lo que le permitió trepar hasta la tercera posición de la Zona A con 25 puntos. En los octavos de final, derrotó 3 a 2 a River en un partidazo, y posteriormente venció a Tigre por penales en los cuartos. Ahora, será visitante por primera vez en los playoffs y buscará conseguir la clasificación en la Bombonera.

Así quedaron las semifinales del Torneo Clausura