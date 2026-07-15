El romántico gesto de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul después del triunfo contra Inglaterra

El emotivo reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras la clasificación de Argentina a la final

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 también dejó una de las postales más comentadas fuera del campo de juego. Tras el triunfo frente a Inglaterra, Tini Stoessel se reencontró con Rodrigo De Paul y protagonizó un romántico momento que rápidamente se volvió viral.

Una vez finalizado el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium, la cantante se acercó junto a Francesca y Bautista, los hijos del mediocampista, para saludarlo después de la histórica victoria de la Albiceleste.

Las imágenes mostraron el instante en el que Tini y Rodrigo compartieron una breve charla. Instantes después, ambos sellaron el reencuentro con un tierno beso, un gesto que no pasó desapercibido y que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Como suele ocurrir después de cada partido de la Selección, los futbolistas aprovecharon los minutos posteriores al encuentro para reunirse con sus familiares y seres queridos en las tribunas del estadio.