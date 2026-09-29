Cuándo volverá a jugar Thiago Almada en River tras sufrir un desgarro
El futbolista dejó la concentración de la Selección Argentina para enfocarse en la rehabilitación de su lesión muscular.
Luego de haber trabajado unos días junto al seleccionado nacional, Thiago Almada regresó este martes al River Camp para encarar de lleno el proceso de recuperación de su lesión. El mediapunta había acudido al llamado de Lionel Scaloni para la fecha FIFA, pero la dolencia que sufrió en el plano local lo marginó de los amistosos y lo obligó a reincorporarse al trabajo bajo las órdenes del cuerpo médico de River.
La molestia física ocurrió el pasado 19 de septiembre durante la caída por 2-1 frente a Huracán en el Monumental. Tras someterse a los exámenes de rigor, los estudios confirmaron un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Tratándose de una zona muscular compleja que suele requerir tiempos de recuperación más extensos de lo habitual, en Núñez reina la prudencia y se fijó un plazo cercano a los 30 días para no acelerar de manera innecesaria su vuelta.
Cuándo volvería a jugar Thiago Almada en River tras sufrir un desgarro
Con este cuadro de situación, el volante creativo está completamente descartado para el regreso de la actividad oficial. El conjunto que conduce Leonardo Ponzio volverá al ruedo el próximo 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto, encuentro al que Almada no llegará en condiciones físicas.
Las miradas de los especialistas están puestas en el duelo posterior. La primera ventana concreta para su reaparición apunta al choque del 14 de octubre, cuando el Millonario visite a Sarmiento en Junín. Sin embargo, la decisión final dependerá de su evolución diaria. En caso de requerir un margen mayor de acondicionamiento, otra alternativa en carpeta es dilatar su retorno hasta la jornada siguiente frente a Belgrano en Córdoba.
La premisa central dentro del vestuario es garantizar una rehabilitación óptima y erradicar cualquier riesgo de recaída antes de darle el alta definitiva a una de las piezas más jerárquicas del plantel.
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