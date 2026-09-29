Cuándo volverá a jugar Thiago Almada en River tras sufrir un desgarro

La molestia física ocurrió el pasado 19 de septiembre durante la caída por 2-1 frente a Huracán en el Monumental. Tras someterse a los exámenes de rigor, los estudios confirmaron un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Tratándose de una zona muscular compleja que suele requerir tiempos de recuperación más extensos de lo habitual, en Núñez reina la prudencia y se fijó un plazo cercano a los 30 días para no acelerar de manera innecesaria su vuelta.