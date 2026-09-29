La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia
Lionel Scaloni ajustó las últimas piezas en el predio de Ezeiza antes de viajar a Córdoba y ensayó un once inédito sin Lionel Messi, que incluye dupla ofensiva de peso y caras jóvenes en la creación.
La Selección Argentina ultimó detalles en el predio de Ezeiza antes de volar rumbo a Córdoba para abrir la fecha FIFA. De cara al primer amistoso de la gira frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, Lionel Scaloni disipó las dudas en el último entrenamiento y terminó de perfilar una alineación con varias novedades tácticas, en el inicio de la etapa de transición tras la salida de Lionel Messi del seleccionado.
A pesar de que el entrenador prefirió no confirmar la alineación públicamente antes de comunicársela al plantel, en su conferencia de prensa adelantó una de las principales decisiones estratégicas: la apuesta por el doble nueve. La dupla de ataque estará conformada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El propio DT destacó la oportunidad de probar a ambos goleadores desde el arranque para evaluar la variante ofensiva que pueden aportarle al equipo.
La usina de juego presentará caras renovadas. Ante la vacante que deja la Pulga, la puja por la conducción creativa quedó centrada entre Nicolás Paz y Franco Mastantuono. Los ensayos de la última práctica posicionan al volante del Como con mayor ventaja para meterse desde el inicio. Sin embargo, la gran sorpresa en el mediocampo la dio Matías Soulé, quien sumó minutos entre los titulares durante el trabajo táctico junto a Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, ganando terreno para estar desde el arranque en el Kempes.
Con el ingreso de Agustín Giay y Facundo Medina en los laterales para acompañar a la dupla central integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, la Albiceleste ya tiene la base lista. De no mediar imprevistos de último momento, la Argentina saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Tras la práctica, la delegación partió hacia suelo cordobés para concentrar a la espera del encuentro del miércoles. Este compromiso representará el primer examen de la serie de tres amistosos que continuará en Buenos Aires con los cruces ante Burkina Faso y Benín, donde el seleccionado buscará afianzar su renovado funcionamiento colectivo.
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