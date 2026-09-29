La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

La usina de juego presentará caras renovadas. Ante la vacante que deja la Pulga, la puja por la conducción creativa quedó centrada entre Nicolás Paz y Franco Mastantuono. Los ensayos de la última práctica posicionan al volante del Como con mayor ventaja para meterse desde el inicio. Sin embargo, la gran sorpresa en el mediocampo la dio Matías Soulé, quien sumó minutos entre los titulares durante el trabajo táctico junto a Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, ganando terreno para estar desde el arranque en el Kempes.