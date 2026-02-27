Lanús celebró en Río de Janeiro: los jugadores se cruzaron con los hinchas en Barra de Tijuca
Tras conquistar la Recopa Sudamericana ante Flamengo, el plantel granate salió del hotel y compartió los festejos con cientos de fanáticos argentinos en las calles cariocas.
La consagración de Lanús en el mítico estadio Maracaná no terminó con el pitazo final. Después de derrotar a Flamengo y quedarse con la Recopa Sudamericana 2026 por primera vez en su historia, el plantel decidió prolongar la celebración junto a sus hinchas en las calles de Río de Janeiro, más precisamente en la zona de Barra de Tijuca.
El triunfo 3-2 en la vuelta (4-2 en el global) significó la cuarta estrella internacional para la institución del sur bonaerense. La emoción fue total dentro del campo de juego y continuó en el hotel donde la delegación estaba concentrada. Allí, lejos de encerrarse en un festejo privado, los jugadores optaron por salir a encontrarse con los simpatizantes que habían viajado desde Argentina.
Videos difundidos en redes sociales mostraron al plantel mezclado entre la gente, saltando y cantando al ritmo de los clásicos temas que acompañan cada hazaña granate. El clima fue de comunión absoluta entre futbolistas e hinchas, que celebraron juntos un logro que quedará grabado en la memoria colectiva del club.
El capitán Carlos Izquierdoz resumió el sentimiento general apenas finalizado el encuentro: “Hay que ser valiente para hacer historia y nosotros la hicimos”. La frase se convirtió rápidamente en bandera de una noche épica.
La obtención de la Recopa se suma a la Copa Conmebol y a las dos Copas Sudamericana que ya integraban el palmarés internacional de Lanús. Más allá del impacto deportivo y económico del título, lo vivido en Río tuvo un valor simbólico especial: el equipo celebró cara a cara con su gente en territorio brasileño, transformando una ciudad extranjera en una extensión del barrio.
La imagen de los jugadores cantando bajo la noche carioca selló una jornada histórica que empezó en el césped del Maracaná y terminó entre abrazos, banderas y lágrimas de felicidad en Barra de Tijuca.
