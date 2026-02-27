Lanús celebró en Río de Janeiro: los jugadores se cruzaron con los hinchas en Barra de Tijuca

El triunfo 3-2 en la vuelta (4-2 en el global) significó la cuarta estrella internacional para la institución del sur bonaerense. La emoción fue total dentro del campo de juego y continuó en el hotel donde la delegación estaba concentrada. Allí, lejos de encerrarse en un festejo privado, los jugadores optaron por salir a encontrarse con los simpatizantes que habían viajado desde Argentina.