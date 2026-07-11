¿Es el último Mundial de Messi?

Profundizando en el talento natural e inagotable del "10", el técnico retrocedió en el tiempo para dimensionar su enorme figura dentro de las canchas. "No me quiero imaginar lo que debe haber visto Guardiola cuando tenía 20 años: es muy difícil de explicar", aseguró fascinado por el rendimiento sostenido de su máxima estrella y el impacto que genera en sus compañeros.