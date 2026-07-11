¿Es el último Mundial de Messi?
El entrenador Lionel Scaloni habló sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina y dejó una profunda reflexión sobre su continuidad en el equipo.
La gran pregunta que desvela a todos los fanáticos del fútbol es saber si este será el último torneo internacional de Lionel Messi. En medio de la máxima competencia, el entrenador Lionel Scaloni fue consultado sobre el futuro del capitán de la Selección Argentina y dejó varias frases contundentes para analizar.
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Qué dijo Scaloni sobre la continuidad de Messi
En conferencia de prensa, el estratega albiceleste se refirió al inevitable paso del tiempo y a la vigencia del astro rosarino en la más alta exigencia deportiva. "Mientras él quiera, va a ser el mejor. Mientras él tenga ganas va a ser el mejor: obviamente cuando tenga 50 años, ya no", bromeó el DT ante los micrófonos, intentando desdramatizar la inminente despedida.
Profundizando en el talento natural e inagotable del "10", el técnico retrocedió en el tiempo para dimensionar su enorme figura dentro de las canchas. "No me quiero imaginar lo que debe haber visto Guardiola cuando tenía 20 años: es muy difícil de explicar", aseguró fascinado por el rendimiento sostenido de su máxima estrella y el impacto que genera en sus compañeros.
Finalmente, el entrenador dejó una reflexión final que resuena como una verdad ineludible, pero dejando la decisión final pura y exclusivamente en las manos y la voluntad del propio jugador: "Va a ser el mejor hasta que él tenga ganas, pero va a llegar un momento en el que se va a terminar".
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