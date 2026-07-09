Javier Milei firmó el decreto 614/2025 y habrá solo dos feriados en 136 días que encima no se trasladarán
Conocé los detalles del decreto 614/2025, el impacto en los próximos fines de semana largos y cuáles son los dos feriados que no sufrirán modificaciones.
El presidente Javier Milei promulgó el decreto 614/2025, una normativa que modifica la logística de los feriados nacionales en Argentina. A partir del 10 de julio y hasta el 23 de noviembre, los ciudadanos transitarán un extenso período de 136 días donde solamente habrá dos jornadas festivas que no sufrirán traslados en el calendario oficial.
Qué dice el decreto 614/2025 sobre los feriados trasladables
La medida, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del primer mandatario y de Guillermo Francos, busca llenar un vacío legal en la Ley 27.399. A partir de ahora, se establece que los feriados nacionales trasladables que coincidan con un día sábado o domingo podrán ser movidos al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Jefatura de Gabinete de Ministros, designada como la Autoridad de Aplicación.
Esta decisión tiene como principal objetivo fomentar el turismo interno y evitar que se pierda el propósito de los días festivos cuando caen en el fin de semana, garantizando la conformación de fines de semana largos.
Los únicos dos feriados que no se trasladan en 136 días
Desde el viernes 10 de julio (día no laborable con fines turísticos) hasta el 23 de noviembre, transcurrirán exactamente 136 días en el calendario. Durante este prolongado lapso, solamente existen dos feriados nacionales que, al caer de forma natural en día lunes, no requerirán la aplicación de la nueva regla de traslados:
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Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
Lunes 12 de octubre: Día de la Raza (Respeto a la Diversidad Cultural).
Como contrapartida, en el mes de noviembre sí se aplicará la reglamentación de los feriados trasladables. El Día de la Soberanía Nacional, originalmente conmemorado el 20 de noviembre, será trasladado al lunes 23 de noviembre para generar un nuevo fin de semana largo de descanso.
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