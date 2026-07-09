Javier Milei firmó el decreto 614/2025 y habrá solo dos feriados en 136 días que encima no se trasladarán

Qué dice el decreto 614/2025 sobre los feriados trasladables

La medida, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del primer mandatario y de Guillermo Francos, busca llenar un vacío legal en la Ley 27.399. A partir de ahora, se establece que los feriados nacionales trasladables que coincidan con un día sábado o domingo podrán ser movidos al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Jefatura de Gabinete de Ministros, designada como la Autoridad de Aplicación.