¿Cuántos goles tiene Messi en la historia de los Mundiales?

El desglose de los goles de Lionel Messi en cada Copa del Mundo

Para dimensionar la grandeza del delantero rosarino y entender la magnitud de su huella, es necesario repasar su trayectoria de forma cronológica. Sumando su extraordinaria participación en el certamen actual, el "10" alcanzó la asombrosa marca de 21 goles en la máxima cita del fútbol internacional.