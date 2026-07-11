¿Cuántos goles tiene Messi en la historia de los Mundiales?
En medio de su actuación en el Mundial 2026, repasamos la increíble cantidad de goles que convirtió Lionel Messi en todas las Copas del Mundo.
El astro argentino sigue rompiendo récords históricos. Con su espectacular racha goleadora en el actual torneo, Lionel Messi alcanzó una cifra impresionante de anotaciones. Tras los ocho gritos sagrados conseguidos hasta los cuartos de final en Norteamérica, el capitán de la Selección Argentina agigantó aún más su inmensa e inigualable leyenda internacional.
El desglose de los goles de Lionel Messi en cada Copa del Mundo
Para dimensionar la grandeza del delantero rosarino y entender la magnitud de su huella, es necesario repasar su trayectoria de forma cronológica. Sumando su extraordinaria participación en el certamen actual, el "10" alcanzó la asombrosa marca de 21 goles en la máxima cita del fútbol internacional.
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A continuación, el detalle exacto de sus tantos en cada una de sus participaciones mundialistas:
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Alemania 2006: 1 gol.
Sudáfrica 2010: 0 goles.
Brasil 2014: 4 goles.
Rusia 2018: 1 gol.
Qatar 2022: 7 goles.
Mundial 2026: 8 goles (hasta el momento).
Esta impactante cifra goleadora no solo ratifica su condición de mejor jugador del planeta, sino que lo consolida en lo más alto de la historia estadística de la competición, demostrando su vigencia absoluta con el paso de los años.
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