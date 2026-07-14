Cuánto cuesta el particular "whisky" de Erling Haaland que se volvió viral tras el Mundial 2026
El delantero noruego sorprendió al regresar a su país con un llamativo recuerdo comprado en Estados Unidos.
Erling Haaland volvió a acaparar la atención mundial, aunque esta vez el motivo estuvo muy lejos de sus goles, su potencia física o sus actuaciones dentro del campo de juego. El delantero noruego se convirtió en protagonista de una curiosa escena al regresar de Estados Unidos con un peculiar souvenir que despertó todo tipo de comentarios y rápidamente se transformó en un fenómeno viral.
Las fotografías del futbolista bajando del avión con un extraño objeto entre sus manos comenzaron a circular a gran velocidad en las redes sociales. En un primer momento, muchos usuarios creyeron que se trataba de una botella de whisky de colección o de una exclusiva edición limitada, pero la explicación terminó siendo bastante más insólita.
Lo que Haaland llevaba consigo era un mapache disecado sosteniendo una botella de whisky, una singular pieza de taxidermia adquirida en Wild Bill's Western Store, una tradicional tienda de Dallas especializada en artículos de estilo western, recuerdos extravagantes y objetos de colección poco convencionales.
El precio del extravagante souvenir
La repercusión fue tan inmediata que cientos de usuarios comenzaron a buscar el producto para conocer su origen, su historia y, sobre todo, cuánto costaba. La sorpresa llegó al descubrir que el elevado valor no correspondía a la bebida, sino a toda la estructura decorativa.
El precio del artículo es de 750 dólares, una cifra que, dependiendo del tipo de cambio utilizado, equivale a varios millones de pesos argentinos. Se trata de una pieza artesanal que combina taxidermia con elementos decorativos, un tipo de objeto muy habitual en determinadas regiones de Estados Unidos, aunque bastante exótico para buena parte del resto del mundo.
La inesperada publicidad generada por Haaland tuvo un efecto inmediato. La tienda confirmó que, tras la viralización de las imágenes, el souvenir quedó completamente agotado por la enorme demanda que despertó entre fanáticos, coleccionistas y curiosos que quisieron conseguir exactamente el mismo objeto que había comprado el goleador noruego.
El episodio volvió a demostrar el enorme poder de difusión que tienen las figuras del deporte en la actualidad. Un producto prácticamente desconocido fuera del circuito turístico de Texas pasó, en cuestión de horas, a convertirse en uno de los artículos más buscados en internet simplemente por aparecer unos segundos en manos de uno de los futbolistas más populares del planeta.
Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Hubo quienes se sorprendieron por el precio, otros destacaron lo pintoresco del recuerdo y también aparecieron innumerables memes vinculados con la excéntrica elección del delantero. La conversación incluso derivó en debates sobre las costumbres de los viajeros y los objetos más inverosímiles que suelen regresar en las valijas después de un viaje.
No es la primera vez que Haaland protagoniza una situación de estas características. Más allá de su imagen de competidor implacable dentro de la cancha, el atacante suele mostrar una faceta mucho más distendida fuera del fútbol, con apariciones que frecuentemente adquieren una inesperada viralidad.
En esta oportunidad, el noruego logró que un objeto prácticamente inclasificable pasara de ser un simple souvenir de una tienda texana a convertirse en una auténtica curiosidad global. Un episodio tan anecdótico como elocuente sobre cómo una figura de semejante magnitud puede alterar, casi de manera instantánea, el destino comercial de un producto que hasta hace unos días era prácticamente ignoto para la mayoría del público.
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