Cuánto cuesta el particular "whisky" de Erling Haaland que se volvió viral tras el Mundial 2026

La inesperada publicidad generada por Haaland tuvo un efecto inmediato. La tienda confirmó que, tras la viralización de las imágenes, el souvenir quedó completamente agotado por la enorme demanda que despertó entre fanáticos, coleccionistas y curiosos que quisieron conseguir exactamente el mismo objeto que había comprado el goleador noruego.

El episodio volvió a demostrar el enorme poder de difusión que tienen las figuras del deporte en la actualidad. Un producto prácticamente desconocido fuera del circuito turístico de Texas pasó, en cuestión de horas, a convertirse en uno de los artículos más buscados en internet simplemente por aparecer unos segundos en manos de uno de los futbolistas más populares del planeta.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Hubo quienes se sorprendieron por el precio, otros destacaron lo pintoresco del recuerdo y también aparecieron innumerables memes vinculados con la excéntrica elección del delantero. La conversación incluso derivó en debates sobre las costumbres de los viajeros y los objetos más inverosímiles que suelen regresar en las valijas después de un viaje.

No es la primera vez que Haaland protagoniza una situación de estas características. Más allá de su imagen de competidor implacable dentro de la cancha, el atacante suele mostrar una faceta mucho más distendida fuera del fútbol, con apariciones que frecuentemente adquieren una inesperada viralidad.

En esta oportunidad, el noruego logró que un objeto prácticamente inclasificable pasara de ser un simple souvenir de una tienda texana a convertirse en una auténtica curiosidad global. Un episodio tan anecdótico como elocuente sobre cómo una figura de semejante magnitud puede alterar, casi de manera instantánea, el destino comercial de un producto que hasta hace unos días era prácticamente ignoto para la mayoría del público.