No solo Erling Haaland: quiénes fueron los jugadores virales del Mundial 2026

- La Selección de Noruega como santuario estético: Ver la intimidad del plantel noruego en redes sociales es lo más parecido a espiar un viaje de egresados de vikingos súper dotados. Desde los desafíos absurdos en las concentraciones hasta la estética nórdica impecable de sus publicaciones, el equipo se convirtió en el contenido de confort de millones de usuarios.

- El "bromance" definitivo con Jude Bellingham: La amistad entre Haaland y la estrella inglesa es la verdadera fantasía del fútbol contemporáneo y el mejor recuerdo a "Heated Rivalry". Sus interacciones en redes, los comentarios cruzados en cada posteo y los gestos de complicidad cuando se cruzan en los pasillos de los estadios son analizados por el fandom como si fuera la mejor serie adolescente del año. Y, por eso, a pesar de que Noruega salió desfavorecido en su último encuentro, el partido entre los nórdicos e Inglaterra era uno de los más esperados porque ellos en la cancha sirvieron el contenido necesario.

De Cabo Verde al conurbano bonaerense: el mapa de los virales del Mundial

Eso sí, más allá de lo que significó en este Mundial la presencia de Erling Haaland, el algoritmo no discrimina nacionalidades ni ligas de procedencia. Por eso, el pelotón de figuras que paralizaron las redes sociales este mes es tan heterogéneo como fascinante:

Licha Martínez y Cuti Romero: La zaga central de la Selección Argentina llevó la "termo-intensidad" a un nivel de culto. Sus salvadas extremas festejadas como si fueran goles en la final del mundo, los gritos en la cara del rival y los abrazos donde parece que se van a dislocar un hombro demuestran que la amistad en la Scaloneta se sella con el cuchillo entre los dientes y una sonrisa cómplice. El fandom delira con sus edits de "me cuida y me protege", así como con aquellos donde se los ve sufrir porque pierden su magic click en un avión.

Lionel Messi y la grieta del amor/odio: El 10 de Rosario genera un fenómeno sociológico único. Mientras sus millones de fieles lo defienden como a un dios viviente en cada rincón de internet, sus detractores construyen teorías conspirativas delirantes y edits de odio que, paradójicamente, solo logran agigantar su leyenda y disparar sus métricas.

Breel Embolo: Las últimas horas no fueron nada fáciles para el suizo. Durante el encuentro entre Argentina y Suiza fue el único expulsado del encuentro y su nombre se volvió tendencia. Fue buscado, criticado y, a su vez, apoyado por los odiadores seriales de la República. Un caso de "mistake identity" que le valió fama, pero le costó su último partido en el Mundial.

Tim Payne y el héroe inesperado: El neozelandés se metió en la conversación digital de la forma más pura: siendo un absoluto guerrero de perfil bajo que, con un par de intervenciones rústicas y una actitud de "no entiendo qué hago acá pero voy a dar la vida", se ganó la simpatía de la comunidad futbolera latinoamericana tras hacerse viral por un influencer argentino. Empezó el Mundial como el jugador menos conocido de los jugadores y lo terminó siendo uno de los favoritos.

El informe que revela a los "campeones digitales" del torneo

Un análisis realizado por un portal británico que rastreó las cuentas de más de 1.200 jugadores de las 48 selecciones participantes revela quiénes fueron los grandes ganadores de esa carrera digital, con datos que van desde el 8 de junio hasta el 8 de julio.

El estudio realizado por MyBettingSites cubre dos periodos diferenciados: el torneo completo desde su inicio y la fase eliminatoria por separado, que abarca del 28 de junio al 8 de julio. Esa distinción permite ver no solo quién acumuló más seguidores en el mes completo, sino también quién pegó el salto más fuerte una vez que los partidos de eliminación directa pusieron el torneo bajo el foco máximo de atención global.

Hay nombres que prácticamente nadie conocía al inicio de la competencia y que hoy tienen más seguidores que futbolistas con años de carrera en las grandes ligas europeas. El crecimiento en redes sociales durante una Copa del Mundo puede transformar la proyección comercial de un jugador de forma tan drástica como un gol en tiempo de descuento.

El milagro de Vozinha: del absoluto anonimato a facturar miles de dólares

Ningún dato del torneo, dentro o fuera del campo, supera al de Vozinha. El arquero de Cabo Verde, de 40 años, arrancó el Mundial con apenas 31.538 seguidores en Instagram. Al cierre del análisis, su cuenta registraba la increíble cifra de 28.060.921 seguidores, lo que representa un crecimiento astronómico del +88.875% en un mes.

El origen de este fenómeno viral se remonta al partido de la fase de grupos entre Cabo Verde y España, que terminó 0-0.

Por su parte, Lionel Messi ocupa el puesto 5 en el ranking del torneo completo por ganancia absoluta de seguidores. El capitán de Argentina sumó 5.706.148 nuevos seguidores entre el 8 de junio y el 8 de julio, un incremento del +1,1\% sobre su base previa, alcanzando los 512.245.222 seguidores totales.