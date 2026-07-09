Erling Haaland picanteó la previa entre Noruega e Inglaterra: "Deberían estar seguros..."
La figura indiscutida de Noruega habló de "humildad" antes del duelo de este sábado por cuartos de final del Mundial 2026.
Este sábado, desde las 18 (hora Argentina), Noruega e Inglaterra se miden por los cuartos de final del Mundial 2026, en busca de ser uno de los cuatro mejores del certamen. Por eso, en la previa al duelo, Erling Haaland fue abordado por la prensa, con el fin de consultarle por la confianza que expresan los aficionados ingleses.
Tras la pregunta de si los ingleses deberían ser "más humildes" de cara al enfrentamiento con Noruega, Haaland fue categórico: "Creo que deberían mantenerse humildes, pero sí, deberían estar seguros de que van a pasar, definitivamente. Es Inglaterra", sostuvo, poniéndole picante al partido que se llevará a cabo dentro de dos días.
Los problemas que enfrenta Noruega antes del duelo con Inglaterra
Noruega vive uno de los momentos más importantes de su historia futbolística tras meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026, pero la preparación para el trascendental choque frente a Inglaterra no ha sido la ideal. Después del resonante triunfo por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken debió enfrentar una serie de inconvenientes extrafutbolísticos que alteraron la tranquilidad de la delegación en la previa del compromiso que definirá a uno de los semifinalistas.
El equipo escandinavo había viajado hasta Fort Lauderdale para instalarse y preparar el encuentro del próximo sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, apenas llegó al hotel asignado se encontró con una situación completamente inesperada que obligó a modificar los planes en cuestión de horas. Según informó la cadena pública noruega NRK, varias de las habitaciones presentaban serios problemas de mantenimiento.
Los integrantes de la delegación detectaron olor a humo, presencia de moho y condiciones de limpieza que consideraron insuficientes para un plantel que necesita descansar en plena competencia. A eso se sumó el intenso ruido generado por una obra en construcción ubicada junto al establecimiento, lo que hizo prácticamente imposible conciliar el sueño.
La incomodidad fue tal que el seleccionado permaneció apenas una noche en ese alojamiento antes de solicitar un cambio. La FIFA, encargada de la logística de hospedaje durante la fase eliminatoria del Mundial, respondió rápidamente al reclamo y gestionó un nuevo hotel para la delegación noruega, además de asumir los costos adicionales que implicó el traslado. Aunque el problema habitacional quedó resuelto, la preocupación principal del cuerpo técnico continúa siendo el estado físico del plantel.
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