Erling Haaland picanteó la previa entre Noruega e Inglaterra: "Deberían estar seguros..."

“ELLOS DEBERÍAN ESTAR SEGUROS QUE VAN A PASAR, DEFINITIVAMENTE. ES INGLATERRA”.Erling Haaland. pic.twitter.com/rDLaZu3uxp — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 9, 2026

Los problemas que enfrenta Noruega antes del duelo con Inglaterra

Noruega vive uno de los momentos más importantes de su historia futbolística tras meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026, pero la preparación para el trascendental choque frente a Inglaterra no ha sido la ideal. Después del resonante triunfo por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken debió enfrentar una serie de inconvenientes extrafutbolísticos que alteraron la tranquilidad de la delegación en la previa del compromiso que definirá a uno de los semifinalistas.