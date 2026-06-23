Cuánto cuesta ir a ver a la Selección Argentina en Miami por los 16avos del Mundial 2026
Con la Albiceleste ya clasificada a 16avos de la competencia, viajar a Miami para verla en el Mundial 2026 puede costar una cifra muy elevada.
La Selección Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J y, con eso, también su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. El próximo compromiso será en Miami, el viernes 3 de julio a las 19, frente al segundo del Grupo H, que puede salir entre España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.
Con el pase sellado, muchos hinchas empezaron a mirar precios para viajar a Estados Unidos y acompañar a la Scaloneta en la próxima instancia. El cálculo final depende del tipo de vuelo, la categoría del alojamiento, el ritmo de consumo y, sobre todo, del valor de la entrada. Aun así, ya hay referencias claras para armar un presupuesto aproximado.
Tomando como referencia un viaje entre el miércoles 1 y el miércoles 8 de julio, con salida desde Ezeiza y regreso una vez terminado el partido de 16avos, los precios disponibles muestran una brecha importante según la aerolínea y la combinación elegida. Entre las opciones relevadas, Aerolíneas Argentinas no tenía disponibilidad para esa semana, mientras que otras compañías sí ofrecían lugares. Los valores de referencia eran los siguientes:
- Latam Airlines: $2.800.000 ida y vuelta por persona.
- Avianca: 1.397 dólares, equivalentes a $2.067.560 tomando un dólar oficial de $1.480.
Con esos números, el pasaje aéreo aparece como uno de los ítems más pesados del viaje, aunque también hay diferencias marcadas según la fecha de compra y la flexibilidad del itinerario.
El segundo gasto fuerte para quienes quieran seguir a Argentina en Miami es el alojamiento. Para una estadía de siete noches, del 1 al 8 de julio, hay alternativas muy distintas entre sí, desde camas en hostels hasta hoteles con desayuno incluido. Entre las referencias más accesibles los precios rondan entre 400 a 1300 dólares.
Entradas para ver a la Selección Argentina en Miami: el dato que cambia todo
El gran factor que puede disparar el presupuesto es el precio de la entrada para los 16avos de final. Según los valores publicados por FIFA, los tickets para el partido de Argentina en Miami parten desde 800 dólares, unos $1.250.000 al tipo de cambio tomado como referencia. A partir de ahí, los precios escalan según la ubicación y la categoría del asiento, con sectores preferenciales y hospitalities que elevan el valor a cifras muchísimo más altas. Por eso, el ticket puede terminar siendo el gasto más determinante del viaje.
Si se toma un escenario de viaje con pasaje económico, hospedaje accesible, una entrada de las más baratas y un gasto moderado en comida, el costo total para ver a la Selección Argentina en Miami arranca en torno a los $2.500.000 o $2.600.000 por persona. Ese número puede crecer con facilidad si se elige un vuelo más cómodo, un hotel mejor ubicado o una entrada en una zona más cara del estadio. Pero incluso en una versión más económica, seguir a la Scaloneta en los 16avos de final del Mundial 2026 exige una inversión importante.
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