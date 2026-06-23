Cuánto cuesta ir a ver a la Selección Argentina en Miami por los 16avos del Mundial 2026

Entradas para ver a la Selección Argentina en Miami: el dato que cambia todo

El gran factor que puede disparar el presupuesto es el precio de la entrada para los 16avos de final. Según los valores publicados por FIFA, los tickets para el partido de Argentina en Miami parten desde 800 dólares, unos $1.250.000 al tipo de cambio tomado como referencia. A partir de ahí, los precios escalan según la ubicación y la categoría del asiento, con sectores preferenciales y hospitalities que elevan el valor a cifras muchísimo más altas. Por eso, el ticket puede terminar siendo el gasto más determinante del viaje.

Si se toma un escenario de viaje con pasaje económico, hospedaje accesible, una entrada de las más baratas y un gasto moderado en comida, el costo total para ver a la Selección Argentina en Miami arranca en torno a los $2.500.000 o $2.600.000 por persona. Ese número puede crecer con facilidad si se elige un vuelo más cómodo, un hotel mejor ubicado o una entrada en una zona más cara del estadio. Pero incluso en una versión más económica, seguir a la Scaloneta en los 16avos de final del Mundial 2026 exige una inversión importante.