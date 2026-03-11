Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026: viaje, hospedajes, entradas y más

El mismo precio, aproximado, se estima para los otros dos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Pasando en limpio, sumado al viaje inicial, un hincha de la Scaloneta tendrá que gastar arriba de 1800 dólares en viajes por Estados Unidos para poder acompañar a la Albiceleste en el arranque.

image

Las entradas representan otro componente clave para diagramar el gasto que tendrán los que viajen a la Copa del Mundo. Pensando en un promedio de un boleto en una reventa, ya que ahora no está abierta la posibilidad poder adquirirlas, hablamos de 2700 dólares (siempre entendiendo que la persona irá a los tres partidos de la fase de grupos). Un ticket categoría 3, que es la más baja del estadio, para el duelo entre Argentina y Argelia ronda los 836 dólares no oficiales.

image

Por último, las personas que estén apoyando a la Selección Argentina deberán tener hospedaje para poder descansar. El alojamiento también será un incremento importante para todos los fanáticos de la Scaloneta que lleven su ilusión a la Copa del Mundo. Para seguir la línea que venimos repasando y haciendo base en Miami durante toda la fase de grupos (desde el 15 de junio al 27 de junio de 2026), una persona promedio gastará 2500 doláres más en esas doce noches que pasará en el país norteamericano.

Si bien existen lugar más baratos y otros con cifras exorbitantes, se toma el precio de Alamo Hotel, una estadía que queda a menos de 25 cuadras de la ciudad y que trae confortabilidad a una persona que seguramente pasará poco tiempo dentro del lugar y que disfrutará al máximo la experiencia de la Copa del Mundo.

image

Pasando en limpio, un hincha de la Albiceleste que quiera estar presente en la fase de grupos del Mundial 2026 deberá desembolsar, por lo menos, 8.050 dólares. A ese número habrá que agregarle gastos de movilidad mínima más comida durante los días presentes: sin lugar a dudas un precio muy elevado y que complica mucho el hecho de poder viajar.

Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026