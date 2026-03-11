Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026: viaje, hospedajes, entradas y más
El equipo de Lionel Scaloni defenderá el título en la competencia y los hinchas de nuestro país ya se mueven para estar presentes cómo sea.
El proceso que viene atravesando la Selección Argentina desde la llegada de Lionel Scaloni es, sin lugar a dudas, uno de los más exitosos de la historia de nuestro país. La obtención del Mundial de Qatar 2022, sumado al bicampeonato de la Copa América (2021 y 2024) y el logro de la Finalissima 2021 hicieron que los hinchas estrecharan lazos muy fuertes con un plantel y cuerpo técnico que tendrá la dificil misión de defender el título este año en la Copa del Mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
La presencia de Lionel Messi casi confirmada y el agregado de una camada de jóvenes que viene pisando fuerte en los últimos años, hace que los fanáticos de la Albiceleste vean esta oportunidad cómo una de las más grandes para ver la despdida del rosarino y, por qué no, un nuevo título a un país lleno de festejos y prestigios. Con este alentador panorama, los hinchas ya comienzan a diagramar el viaje para estar cerca de la "Scaloneta", uno de los grandes candidatos por historia, presente y funcionamiento.
Cómo sucede cada vez que una persona sale de Argentina, se espera que los valores sean más altos de lo esperado. Teniendo en cuenta vuelos internaciones, los tralados entres los tres países organizados, entradas para los partidos, lugar dónde dormir y cualquier gasto diario, seguramente el presupuesto para seguir a los dirigidos por Lionel Scaloni se torne complicado y necesitará una producción anterior para que salga de la mejor manera. A diferencia de Qatar, dónde toda la competencia se llevó adelante a pocos kilómetros a la redonda, esta Copa del Mundo podría ser un torneo más elevado en cuánto a lo económico para los hinchas de nuestro país.
Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026: viaje, hospedaje, entradas y más
Diagramando una experiencia con base en Miami, una ciudad conocida por los habitantes de nuestro país, el promedio de un vuelo es de 1026 dólares viajando en Delta Air Lines y regresando con Sky Airline. El viaje de ida tendrá una duración de 17 horas y 23 minutos con una escalada en Atlanta. Además, la persona que elija esta opción podrá despachar una valija y llevar un equipaje de mano para mayor comodidad. Para la vuelta, el regreso será de 12 horas y 25 minutos y tendrá una pequeña bajada en Lima.
A esto se le suman los vuelos internos a las sedes de los partidos. Argentina debutará ante Argelia en el Kansas City Stadium, mientras que ante Austria y Jordania, jugará en el Dallas Stadium. Para el primer encuentro de la competencia, una persona deberá gastar más de 590 dólares para viajar a esa ciudad y regresar al otro día para hacer nuevamente base en Miami.
El mismo precio, aproximado, se estima para los otros dos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Pasando en limpio, sumado al viaje inicial, un hincha de la Scaloneta tendrá que gastar arriba de 1800 dólares en viajes por Estados Unidos para poder acompañar a la Albiceleste en el arranque.
Las entradas representan otro componente clave para diagramar el gasto que tendrán los que viajen a la Copa del Mundo. Pensando en un promedio de un boleto en una reventa, ya que ahora no está abierta la posibilidad poder adquirirlas, hablamos de 2700 dólares (siempre entendiendo que la persona irá a los tres partidos de la fase de grupos). Un ticket categoría 3, que es la más baja del estadio, para el duelo entre Argentina y Argelia ronda los 836 dólares no oficiales.
Por último, las personas que estén apoyando a la Selección Argentina deberán tener hospedaje para poder descansar. El alojamiento también será un incremento importante para todos los fanáticos de la Scaloneta que lleven su ilusión a la Copa del Mundo. Para seguir la línea que venimos repasando y haciendo base en Miami durante toda la fase de grupos (desde el 15 de junio al 27 de junio de 2026), una persona promedio gastará 2500 doláres más en esas doce noches que pasará en el país norteamericano.
Si bien existen lugar más baratos y otros con cifras exorbitantes, se toma el precio de Alamo Hotel, una estadía que queda a menos de 25 cuadras de la ciudad y que trae confortabilidad a una persona que seguramente pasará poco tiempo dentro del lugar y que disfrutará al máximo la experiencia de la Copa del Mundo.
Pasando en limpio, un hincha de la Albiceleste que quiera estar presente en la fase de grupos del Mundial 2026 deberá desembolsar, por lo menos, 8.050 dólares. A ese número habrá que agregarle gastos de movilidad mínima más comida durante los días presentes: sin lugar a dudas un precio muy elevado y que complica mucho el hecho de poder viajar.
Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026
- Viaje: el vuelo a Miami para ir a ver la fase de grupos cuesta 1026 dólares
- Vuelos internos por Estados Unidos para la fase de grupos: 1800 dólares
- Entradas a los partidos de la fase de grupos: 2700 dólares
- Alojamiento en Miami durante doce noches: 2524 dólares
- TOTAL: 8.050 DÓLARES
