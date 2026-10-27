Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River: el historial completo

La Liga Profesional de Fútbol designó oficialmente a las autoridades, y Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico que protagonizarán Boca Juniors y River Plate este domingo a las 15:00 horas en La Bombonera. El colegiado de 39 años estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González.