Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River: el historial completo
La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para impartir justicia en una nueva edición del Superclásico en La Bombonera. Cómo le fue a Boca y a River con él.
La Liga Profesional de Fútbol designó oficialmente a las autoridades, y Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico que protagonizarán Boca Juniors y River Plate este domingo a las 15:00 horas en La Bombonera. El colegiado de 39 años estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González.
Para completar la terna arbitral en esta jornada decisiva, Silvio Trucco y Gastón Suárez estarán a cargo de la cabina del VAR, buscando minimizar las polémicas que han caracterizado los últimos enfrentamientos entre los dos gigantes del fútbol argentino.
El polémico historial de Nicolás Ramírez en el Superclásico
El juez impartirá justicia en un duelo de esta magnitud por tercer año consecutivo, arrastrando un historial reciente cargado de intervenciones determinantes y quejas cruzadas por parte de ambos planteles. Los antecedentes marcan tres partidos, con dos victorias para el Millonario y un triunfo para el Xeneize:
- Septiembre de 2024: en su estreno, River se impuso 1 a 0 en La Bombonera. La gran polémica se dio sobre el final cuando Ramírez, a instancias del VAR, anuló el empate agónico de Milton Giménez por una mano de inmediatez. Esto desató el enojo local por un supuesto penal de Franco Armani, derivando en la expulsión de Cristian Lema.
- Apertura 2025: en el Monumental, River ganó 2 a 1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. En aquella tarde, Marcos Rojo apuntó duramente contra el arbitraje en zona mixta, quejándose de la rápida cantidad de tarjetas amarillas que recibió su equipo en los primeros minutos.
- Noviembre de 2025: Boca ganó 2 a 0 sin atenuantes. Sin embargo, las protestas llegaron desde Núñez por una supuesta falta de Giménez sobre Paulo Díaz antes del primer gol. Además, sobre el final, el VAR hizo rectificar a Ramírez, quien había cobrado inicialmente un penal sobre el delantero de Boca.
En el balance disciplinario de estos cruces, el colegiado acumula un total de 13 tarjetas amarillas y una roja para Boca, mientras que amonestó a jugadores de River en 17 oportunidades, sin registrar expulsiones para el equipo de Núñez.
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