Guillermo Barros Schelotto reveló los detalles inéditos de su salida de Boca tras la final en Madrid

"Le dije que yo para seguir necesitaba determinadas cosas, había que tomar decisiones quizás antipáticas, pero había que hacerlas. Prefería no hacerlas e irme que seguir adelante con eso, y me dijo que estaba bien", completó Guillermo.

Con esas palabras, el DT dejó en claro que prefirió dar un paso al costado antes que encarar un proceso de reestructuración que desgastara su vínculo con la institución, poniéndole fin a una etapa de casi tres años en la que conquistó dos títulos de Primera División y dejó una huella imborrable en el banco xeneize.