Guillermo Barros Schelotto reveló los detalles inéditos de su salida de Boca tras la final en Madrid
En la antesala del Superclásico, el actual entrenador de Vélez rompió el silencio. Contó cómo fue la reunión con Daniel Angelici y la razón por la que decidió no renovar en 2018.
En la previa de una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura 2026, las voces de los grandes protagonistas del pasado comenzaron a encender el clima futbolero. En ese contexto, Guillermo Barros Schelotto rompió el silencio y brindó detalles inéditos de cómo se gestó su salida del conjunto de la Ribera tras la histórica final de la Copa Libertadores 2018 disputada en el Estadio Santiago Bernabéu.
El actual director técnico de Vélez Sarsfield recordó aquel convulsionado cierre de año y reveló el cara a cara que mantuvo con el por entonces presidente xeneize, Daniel Angelici, donde se decidió ponerle punto final a su ciclo al frente del primer equipo.
"Angelici me propuso juntarnos para seguir y le dije que no, que estaba bien, que hasta ahí había llegado", confesó el "Mellizo" en diálogo con TyC Sports, desmitificando las versiones que indicaban que la dirigencia le había soltado la mano de manera unánime tras la caída en Madrid.
Guillermo Barros Schelotto reveló los detalles inéditos de su salida de Boca tras la final en Madrid
IMPORTANTE: Trituradora de técnicos: ya son 28 los entrenadores que dejaron su cargo en la Primera División en 2026
Al profundizar sobre los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado pese al ofrecimiento de la dirigencia para extender su estadía en el club, el histórico exdelantero explicó que las exigencias del contexto requerían un golpe de timón muy profundo en el plantel profesional.
"Le dije que yo para seguir necesitaba determinadas cosas, había que tomar decisiones quizás antipáticas, pero había que hacerlas. Prefería no hacerlas e irme que seguir adelante con eso, y me dijo que estaba bien", completó Guillermo.
Con esas palabras, el DT dejó en claro que prefirió dar un paso al costado antes que encarar un proceso de reestructuración que desgastara su vínculo con la institución, poniéndole fin a una etapa de casi tres años en la que conquistó dos títulos de Primera División y dejó una huella imborrable en el banco xeneize.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario