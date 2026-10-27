A qué hora venden las entradas para Boca vs. Atlético Mineiro por la final de Copa Sudamericana y cómo comprar
La CONMEBOL confirmó el cronograma oficial para comprar los tickets de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.
El sueño continental de Boca Juniors y Atlético Mineiro tendrá su esperada definición el sábado 21 de noviembre en Colombia. Para los hinchas que viajarán al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, la CONMEBOL detalló a qué hora empieza la venta de entradas de la Copa Sudamericana.
A qué hora empieza la venta de entradas y cómo comprar
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El expendio de tickets se realizará de manera escalonada a través de la plataforma oficial de Eleven Tickets (sudamericana.eleventickets.com). Desde el ente organizador recomiendan realizar un pre-registro en la web para agilizar el proceso una vez que se habilite el sistema.
El cronograma oficial de venta está dividido en las siguientes etapas:
- Público Local (Exclusivo Colombia): comenzará este miércoles 28 de octubre a las 12:00 horas (hora local de Colombia). Solo estará habilitada la Categoría 2 y cada comprador podrá adquirir hasta cuatro lugares, transferibles por única vez a personas con documento colombiano.
- Público General: se habilitará el viernes 30 de octubre a las 12:00 horas (hora local de Colombia). En esta etapa se liberarán los remanentes de las Categorías 1 y 2 para todo el mundo.
- Hinchas de Boca y Mineiro: la venta de los sectores exclusivos (Categoría 3) para las parcialidades de los clubes finalistas se coordinará directamente con las instituciones. La fecha y hora de inicio de esta etapa será comunicada próximamente por los canales oficiales.
Precios de las entradas para la final de la Copa Sudamericana
Los valores oficiales estipulados por la CONMEBOL están fijados en dólares estadounidenses, aunque la plataforma ofrecerá un valor referencial en pesos colombianos sujeto al tipo de cambio vigente al momento de la transacción:
- Categoría 1 (Público General): US$250
- Categoría 2 (Público General): US$180
- Categoría 3 (Exclusiva para hinchas de Boca y Mineiro): US$90
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