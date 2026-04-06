Cuánto dinero podría recibir Boca por la transferencia de Valentín Barco al Chelsea
El Xeneize podría cobrar miles de euros por la venta del futbolista al club inglés gracias al mecanismo de solidaridad de FIFA.
El futuro de Valentín Barco continuará en el Chelsea una vez que finalice la temporada, luego de su gran paso por el Racing de Estrasburgo. La operación no solo impacta en Europa, sino también en Boca, donde siguen de cerca la transferencia por el dinero que podría ingresar a sus arcas.
El lateral dejó el Xeneize tras la ejecución de su cláusula de rescisión por parte del Brighton, lo que implicó que el club no conserve un porcentaje de su ficha. Sin embargo, el conjunto de la Ribera igualmente recibirá un ingreso económico por los derechos de formación.
El mecanismo de solidaridad que beneficia a Boca con Valentín Barco
Según el reglamento de FIFA, los clubes que participaron en la formación de un futbolista menor de 23 años reciben un porcentaje cada vez que se concreta una transferencia internacional. En el caso de Valentín Barco, el equipo argentino se ve beneficiado por haber sido el club en el que se formó entre los 12 y los 19 años.
La normativa indica que las instituciones perciben un 0,25% del monto de la transferencia por cada año entre los 12 y 15 años, y un 0,5% por cada temporada entre los 16 y 23. De esta manera, más allá de no contar con derechos económicos sobre el jugador, al Xeneize le corresponde una parte del total de la operación.
Aunque todavía no se confirmó la cifra definitiva del traspaso, se estima que Boca podría recibir algunos miles de euros. Como referencia, ante una transferencia hipotética cercana a los 2.000.000 de euros, el club percibiría alrededor de 60.000 bajo este concepto.
Un antecedente reciente se dio cuando Barco pasó del Brighton al Estrasburgo en una operación cercana a los USD 10.000.000. En esa oportunidad, Boca recibió aproximadamente 300.000 euros por derechos de formación, aplicando el mismo cálculo previsto por la FIFA. En el club siguen con atención los detalles de la negociación, ya que el monto final del pase determinará cuánto dinero ingresará por el mecanismo de solidaridad.
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