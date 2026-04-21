Cuánto tiempo en cancha se perdió Driussi debido a sus lesiones en su regreso a River

En términos deportivos, esta situación representa un golpe importante para la institución de Núñez. Más allá de sus ausencias, el atacante logró aportar 16 goles y 2 asistencias en 50 partidos oficiales, demostrando su calidad cuando está en condiciones. Sin embargo, la imposibilidad de sostener una regularidad atenta contra su rendimiento y contra los planes del cuerpo técnico.

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Entre las lesiones más destacadas se encuentran un esguince de tobillo y varias molestias musculares, incluyendo desgarros recurrentes que parecen haberse convertido en una constante. Todo esto se vuelve aún más significativo si se tiene en cuenta la inversión realizada por el club, que desembolsó cerca de 10 millones de dólares para concretar su regreso.

Mientras River intenta recomponerse en lo futbolístico, el caso de Driussi se transforma en un tema central. La necesidad de recuperar a un jugador clave convive con la incertidumbre sobre su estado físico, en un escenario que, por ahora, no deja de sumar capítulos preocupantes.