Cuánto tiempo en cancha se perdió Driussi debido a sus lesiones en su regreso a River
El delantero volvió a sufrir un desgarro en el Superclásico ante Boca y ya suma una extensa cantidad de días fuera de las canchas desde su retorno al club.
River atraviesa un momento complejo no solo por la derrota en el Superclásico frente a Boca, sino también por una situación que preocupa cada vez más a su entorno: la fragilidad física de Sebastián Driussi. El delantero volvió a lesionarse y deberá afrontar un nuevo período de inactividad, lo que profundiza una estadística que genera inquietud entre los hinchas.
El último episodio se produjo durante el encuentro disputado en el Estadio Monumental, donde el equipo dirigido por Eduardo Coudet cayó por la mínima en un partido cargado de polémicas. En ese contexto, el número 9 encendió las alarmas en el primer tiempo cuando intentó continuar en el campo de juego, pero finalmente tuvo que salir reemplazado, cediéndole su lugar a Maximiliano Salas.
La escena no fue una más. El atacante de 30 años, que supo ser determinante en enfrentamientos ante Boca, volvió a verse condicionado por un problema muscular. Los estudios realizados posteriormente confirmaron un nuevo desgarro, lo que lo mantendrá alejado de la actividad por aproximadamente un mes, dependiendo de su evolución.
Sebastián Driussi acumula una alarmante racha de lesiones desde su regreso a River
Este nuevo contratiempo se suma a una extensa lista de lesiones que el futbolista arrastra desde su regreso al Millonario a comienzos de 2025. En poco más de un año, Driussi ya sufrió ocho problemas físicos, varios de ellos de consideración, lo que evidencia una preocupante falta de continuidad.
El dato más impactante tiene que ver con el tiempo total de inactividad: sumando todas sus lesiones, el delantero acumula al menos 188 días sin poder jugar, lo que equivale a más de medio año fuera de las canchas. Un número que resulta difícil de asimilar para un jugador que llegó como una de las grandes apuestas del club.
En términos deportivos, esta situación representa un golpe importante para la institución de Núñez. Más allá de sus ausencias, el atacante logró aportar 16 goles y 2 asistencias en 50 partidos oficiales, demostrando su calidad cuando está en condiciones. Sin embargo, la imposibilidad de sostener una regularidad atenta contra su rendimiento y contra los planes del cuerpo técnico.
Entre las lesiones más destacadas se encuentran un esguince de tobillo y varias molestias musculares, incluyendo desgarros recurrentes que parecen haberse convertido en una constante. Todo esto se vuelve aún más significativo si se tiene en cuenta la inversión realizada por el club, que desembolsó cerca de 10 millones de dólares para concretar su regreso.
Mientras River intenta recomponerse en lo futbolístico, el caso de Driussi se transforma en un tema central. La necesidad de recuperar a un jugador clave convive con la incertidumbre sobre su estado físico, en un escenario que, por ahora, no deja de sumar capítulos preocupantes.
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