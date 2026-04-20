Preocupación en River: el desglose de las lesiones de Sebastián Driussi desde que volvió
El delantero encendió las alarmas tras salir con una molestia muscular en el Superclásico y podría perderse varios partidos en un tramo clave de la temporada.
La derrota ante Boca dejó más que un golpe deportivo para River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. La lesión de Sebastián Driussi volvió a poner en alerta al cuerpo técnico, que ahora aguarda los resultados de los estudios médicos para determinar la gravedad de la dolencia.
El delantero tuvo que abandonar el campo de juego apenas a los 15 minutos del primer tiempo, tras disputar una pelota sobre el lateral. En la caída, sintió un fuerte dolor que le impidió continuar. Aunque intentó seguir unos instantes, finalmente pidió el cambio y fue reemplazado, dejando preocupación tanto en el banco como en los hinchas.
Según las primeras informaciones, la molestia estaría localizada en el isquiotibial derecho, una zona que ya le ha generado problemas en el pasado. De confirmarse un desgarro, sería el quinto desde su regreso al club, una estadística que refleja la dificultad del jugador para sostener continuidad.
Desde su vuelta en 2025, Driussi ha sufrido múltiples lesiones que lo marginaron de una cantidad significativa de partidos. Entre la temporada pasada y el inicio de 2026, ya se perdió cerca de 20 encuentros, lo que condicionó su rendimiento y también las variantes ofensivas del equipo.
El panorama actual no es alentador. En caso de confirmarse una lesión muscular de este tipo, el tiempo estimado de recuperación sería de al menos tres semanas. Eso lo dejaría fuera de compromisos importantes tanto en el torneo local como en la competencia internacional.
Entre los partidos que podría perderse aparecen duelos clave como Aldosivi, Red Bull Bragantino, Atlético Tucumán y Carabobo, en una seguidilla que puede definir gran parte del semestre para River. Su regreso, en el mejor de los casos, estaría previsto para la etapa eliminatoria del campeonato.
La reiteración de lesiones abre interrogantes sobre su preparación física y también sobre cómo administrar sus cargas de trabajo en el futuro. Para el cuerpo técnico, recuperar a Driussi en plenitud es una prioridad, pero también un desafío constante. En un contexto donde cada partido es determinante, la posible ausencia del delantero representa un problema serio para un equipo que necesita respuestas rápidas tras el golpe sufrido en el Superclásico.
Las lesiones que tuvo Sebastián Driussi desde que volvió a River
- Falta de condición física (1 de marzo de 2025)
- Desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda (6 de marzo de 2025)
- Esguince de tobillo (18 de junio de 2025)
- Desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda (17 de septiembre de 2025)
- Desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda (24 de octubre de 2025)
- Desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda (2 de febrero de 2026)
- Molestia muscular en el isquiotibial derecho (19 de abril de 2026)
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