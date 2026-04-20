Preocupación en River: el desglose de las lesiones de Sebastián Driussi desde que volvió

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Entre los partidos que podría perderse aparecen duelos clave como Aldosivi, Red Bull Bragantino, Atlético Tucumán y Carabobo, en una seguidilla que puede definir gran parte del semestre para River. Su regreso, en el mejor de los casos, estaría previsto para la etapa eliminatoria del campeonato.

La reiteración de lesiones abre interrogantes sobre su preparación física y también sobre cómo administrar sus cargas de trabajo en el futuro. Para el cuerpo técnico, recuperar a Driussi en plenitud es una prioridad, pero también un desafío constante. En un contexto donde cada partido es determinante, la posible ausencia del delantero representa un problema serio para un equipo que necesita respuestas rápidas tras el golpe sufrido en el Superclásico.

Las lesiones que tuvo Sebastián Driussi desde que volvió a River

Falta de condición física (1 de marzo de 2025)

(1 de marzo de 2025) Desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda (6 de marzo de 2025)

(6 de marzo de 2025) Esguince de tobillo (18 de junio de 2025)

(18 de junio de 2025) Desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda (17 de septiembre de 2025)

(17 de septiembre de 2025) Desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda (24 de octubre de 2025)

(24 de octubre de 2025) Desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda (2 de febrero de 2026)

(2 de febrero de 2026) Molestia muscular en el isquiotibial derecho (19 de abril de 2026)