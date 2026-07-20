Edición histórica: Alejandro Domínguez confirmó que el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones
El presidente de la Conmebol aseguró que la Copa del Mundo de 2030, que celebrará su centenario, ampliará nuevamente el número de participantes.
Apenas finalizada la Copa del Mundo 2026, que marcó un antes y un después con la participación de 48 selecciones, el fútbol internacional ya comenzó a mirar hacia la próxima edición del certamen. Y fue Alejandro Domínguez quien despejó una de las principales incógnitas al confirmar que el Mundial 2030 contará con 64 equipos, una expansión que volverá a modificar el formato de la competencia más importante del planeta.
El presidente de la Conmebol realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde destacó el significado especial que tendrá el torneo por celebrarse el centenario de la primera Copa del Mundo. En ese contexto, escribió: "¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay", antes de revelar la novedad que ya genera repercusiones en todo el ambiente futbolístico.
Luego completó su mensaje con la frase que terminó de confirmar el cambio: "Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos". La declaración del dirigente paraguayo no pasó inadvertida.
"¡El próximo se juega en casa!": el mensaje de Alejandro Domínguez sobre el Mundial 2030
Además de presidir la Conmebol, Domínguez ocupa un rol de peso dentro de la estructura de la FIFA, donde se desempeña como vicepresidente, presidente de la Comisión de Finanzas e integrante del Consejo del organismo. Por esa razón, sus palabras fueron interpretadas como la ratificación de una decisión que hasta el momento se manejaba únicamente como una posibilidad.
La ampliación significará otro salto importante en la cantidad de participantes. El Mundial de Qatar 2022 fue el último disputado con 32 selecciones, mientras que la edición desarrollada en Estados Unidos, México y Canadá estrenó el formato de 48 equipos. Ahora, apenas cuatro años después, el certamen volverá a crecer y reunirá a 64 representativos nacionales.
La Copa del Mundo de 2030 tendrá además una organización inédita. Como homenaje a los cien años del primer Mundial, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivos grupos, mientras que el resto del torneo se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. De esta manera, Sudamérica volverá a formar parte de una Copa del Mundo como sede, aunque de manera parcial, en una edición con un fuerte contenido simbólico por el aniversario del certamen que comenzó en Montevideo en 1930.
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