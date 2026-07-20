Edición histórica: Alejandro Domínguez confirmó que el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones

La Copa del Mundo de 2030 tendrá además una organización inédita. Como homenaje a los cien años del primer Mundial, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivos grupos, mientras que el resto del torneo se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. De esta manera, Sudamérica volverá a formar parte de una Copa del Mundo como sede, aunque de manera parcial, en una edición con un fuerte contenido simbólico por el aniversario del certamen que comenzó en Montevideo en 1930.