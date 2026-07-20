Conmebol confirmó el Mundial Argentina 2030 con una novedad inesperada
El presidente de la Conmebol anunció que el Mundial 2030 tendrá 64 equipos participantes. La Copa se celebrará en Sudamérica, España y Marruecos.
El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sorprendió a todos al reconfirmar los detalles del Mundial Argentina 2030, el cual celebrará el esperado centenario de la competencia. A través de sus redes sociales, el dirigente anunció que el máximo torneo de fútbol contará con un total de 64 selecciones participantes.
El anuncio oficial de la Conmebol para el Mundial 2030
A través de su cuenta oficial en la plataforma X, Alejandro Domínguez (@agdws) llevó un enorme entusiasmo a todos los fanáticos sudamericanos. "¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", publicó el directivo.
Esta impactante confirmación ratifica una expansión histórica para la máxima cita de este deporte, ya que el torneo tendrá exactamente el doble de países compitiendo en comparación con la edición de Qatar 2022, donde la fase final se disputó con 32 equipos.
Además de los emocionantes encuentros inaugurales que tendrán lugar en territorio sudamericano, se reiteró cómo continuará la agenda del gran evento. Tras los primeros partidos, el resto del campeonato se desarrollará de forma íntegra en las sedes conjuntas de España y Marruecos, marcando un hito que unirá a Sudamérica, Europa y África en la misma celebración deportiva.
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