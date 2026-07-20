Conmebol confirmó el Mundial Argentina 2030 con una novedad inesperada

El anuncio oficial de la Conmebol para el Mundial 2030

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, Alejandro Domínguez (@agdws) llevó un enorme entusiasmo a todos los fanáticos sudamericanos. "¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", publicó el directivo.