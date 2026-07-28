El millonario ofrecimiento de Europa que recibió el Flaco López tras el Mundial 2026
Desde Brasil aseguran que Spartak de Moscú presentó una oferta de 25 millones de euros por el delantero de la Selección argentina y Palmeiras analiza su futuro.
José Manuel López volvió este lunes a los entrenamientos de Palmeiras luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, su regreso al Verdao podría ser apenas un paso transitorio, ya que desde Brasil aseguran que Spartak de Moscú realizó una importante oferta para quedarse con el atacante.
Según informó UOL Esporte, el club ruso puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 25 millones de euros, además de ofrecerle al futbolista un contrato muy superior al que percibe actualmente en Brasil. El interés llega en el mejor momento de la carrera del delantero correntino. El delantero, de 25 años, tuvo su estreno mundialista con la Albiceleste y dejó una imagen positiva: disputó dos encuentros y brindó la asistencia para el gol de Julián Álvarez en la victoria frente a Suiza por los cuartos de final.
Su presente en Palmeiras también explica el interés europeo. En lo que va de la temporada 2026, el ex Lanús acumula 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos, además de haber conquistado el Campeonato Paulista. El equipo dirigido por Abel Ferreira lidera el Brasileirao y continúa en carrera en la Copa Libertadores.
Spartak de Moscú se interesó en el Flaco López: la postura de Palmeiras
La institución paulista había renovado su vínculo en septiembre de 2025 hasta diciembre de 2029, acompañando el nuevo contrato con una mejora salarial luego de que se consolidara como una pieza clave dentro del equipo. Palmeiras había adquirido el 70% de su pase a Lanús a mediados de 2022 por siete millones de dólares, una inversión que terminó dando resultados.
Tras el Mundial, López aprovechó unos días de descanso en Argentina. Visitó Villa Caraza junto a Facundo Medina y también estuvo presente en La Fortaleza para presenciar la victoria de Lanús sobre San Lorenzo en el debut del Torneo Clausura, donde recibió un homenaje por parte del club que lo vio crecer.
Por ahora, Palmeiras no se expresó oficialmente sobre la propuesta de Spartak, aunque una oferta de semejante magnitud obliga al club brasileño a analizar seriamente la situación. El futuro del Flaco López podría estar lejos de Sudamérica y dar un giro inesperado rumbo al fútbol ruso.
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