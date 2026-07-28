El millonario ofrecimiento de Europa que recibió el Flaco López tras el Mundial 2026

Según informó UOL Esporte, el club ruso puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 25 millones de euros, además de ofrecerle al futbolista un contrato muy superior al que percibe actualmente en Brasil. El interés llega en el mejor momento de la carrera del delantero correntino. El delantero, de 25 años, tuvo su estreno mundialista con la Albiceleste y dejó una imagen positiva: disputó dos encuentros y brindó la asistencia para el gol de Julián Álvarez en la victoria frente a Suiza por los cuartos de final.