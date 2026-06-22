Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado africano necesita una victoria para clasificar a la siguiente ronda del certamen. Descubrí todos los detalles en la nota.
Costa de Marfil y Curazao se enfrentan este jueves, a las 17 (hora de Argentina), en el Philadelphia Stadium, por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo clave para definir el segundo clasificado del grupo. El encuentro será televisado por DSports.
El seleccionado africano debutó con una victoria ajustada por 1 a 0 ante Ecuador, pero luego cayó en un partido muy parejo por 2 a 1 frente a Alemania, resultado que lo deja con 3 puntos y aún con chances claras de avanzar a dieciseisavos de final, aunque debe ganar para no depender de otros resultados.
El seleccionado comandado por Dick Advocaat, en cambio, fue superado en su estreno con una derrota 7 a 1 ante el elenco bávaro, aunque luego consiguió un histórico punto en su segundo compromiso frente a Ecuador. Por este motivo, debe vencer a Costa de Marfil si quiere clasificar a la segunda ronda.
Curazao atraviesa un momento histórico, ya que su participación en el Mundial 2026 marca su debut absoluto en la competencia, hito que fue posible gracias a la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones.
Formaciones de Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
Curazao: Room; Sambo, Gaari, Obispo, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna; Hansen, Kastaneer, Gorré. DT: Dick Advocaat.
Costa de Marfil: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra. DT: Emerse Faé.
Horario y televisación
- Hora: 17:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Philadelphia Stadium
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