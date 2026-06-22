Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Curazao atraviesa un momento histórico, ya que su participación en el Mundial 2026 marca su debut absoluto en la competencia, hito que fue posible gracias a la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones.

Formaciones de Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Curazao: Room; Sambo, Gaari, Obispo, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna; Hansen, Kastaneer, Gorré. DT: Dick Advocaat.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra. DT: Emerse Faé.

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