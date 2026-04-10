Cusco FC estalló tras su debut ante Flamengo en Copa Libertadores: apuntó contra el arbitraje
El conjunto peruano alzó la voz luego de la derrota y cuestionó con dureza las decisiones del VAR, en un partido marcado por fallos controvertidos.
El estreno internacional de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026 no pasó desapercibido, aunque no precisamente por lo deportivo. La caída por 2-0 ante Flamengo, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, dejó un fuerte malestar en el club peruano, que decidió manifestarse públicamente a través de un comunicado en el que cuestionó el desempeño del equipo arbitral y, especialmente, la intervención del VAR.
La institución expresó su descontento pocas horas después del encuentro, dejando en claro que lo sucedido en el campo generó un profundo impacto puertas adentro. En el documento difundido, remarcaron su “profunda preocupación por los hechos ocurridos durante el partido frente al Club de Regatas Flamengo, disputado el 8 de abril de 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega”, dejando en evidencia que no se trató de una simple queja aislada.
Uno de los puntos centrales del reclamo estuvo vinculado a la transparencia en las decisiones arbitrales. En ese sentido, el club informó que ya trasladó sus inquietudes a los organismos correspondientes, tanto a nivel continental como local, con el objetivo de obtener explicaciones claras. “Esperamos mantener un diálogo constructivo que contribuya a fortalecer la confianza en el arbitraje del fútbol sudamericano”, señalaron, al tiempo que solicitaron el acceso a los audios del VAR y los fundamentos técnicos de las determinaciones tomadas durante el partido.
El pedido de equidad también fue otro eje del comunicado. Desde Cusco FC reclamaron que los criterios arbitrales se apliquen de manera uniforme, sin distinciones entre equipos. En ese marco, exigieron “garantías de que los protocolos reglamentarios serán aplicados con el mismo rigor, independientemente del tamaño o procedencia de los clubes”, en un mensaje que dejó entrever cierta disconformidad con el trato recibido frente a un rival de peso como Flamengo.
Las jugadas polémicas no tardaron en convertirse en tema de discusión. Por un lado, el gol convertido por Marlon Ruidías fue invalidado por una posición adelantada mínima, de apenas centímetros, tras la revisión del VAR. Por otro, la infracción de Gonzalo Plata sobre Lucas Colitto, que generó reclamos de expulsión, terminó sin sanción pese a una revisión que se extendió por varios minutos, lo que incrementó la bronca del equipo local.
El comunicado de Cusco FC por los fallos ante Flamengo
Alejandro Orfila, DT de Cusco FC, fue tajante con sus declaraciones
El entrenador Alejandro Orfila también se sumó a las críticas y fue tajante en su análisis. “El árbitro se equivocó y debió expulsar al rival. El VAR se equivocó”, afirmó sin rodeos. Además, defendió la legitimidad del gol anulado: “No hay necesidad de que el VAR falle de esta manera; Flamengo no necesita de estas cosas. Fue un gol lícito”.
A pesar del resultado adverso, el DT destacó la actitud de sus dirigidos ante un rival de jerarquía. “Estoy orgulloso de mis futbolistas. Ante el último campeón han mostrado una gran valentía, jugaron de igual a igual. Un detalle mínimo de jerarquía del rival se lleva el partido, no es poca cosa”, valoró.
Mientras evalúa avanzar con una protesta formal, Cusco FC ya empieza a enfocarse en su próximo compromiso en el Grupo A, donde intentará dejar atrás la polémica y sumar sus primeros puntos en la competencia.
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