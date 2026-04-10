Cusco FC estalló tras su debut ante Flamengo en Copa Libertadores: apuntó contra el arbitraje

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Las jugadas polémicas no tardaron en convertirse en tema de discusión. Por un lado, el gol convertido por Marlon Ruidías fue invalidado por una posición adelantada mínima, de apenas centímetros, tras la revisión del VAR. Por otro, la infracción de Gonzalo Plata sobre Lucas Colitto, que generó reclamos de expulsión, terminó sin sanción pese a una revisión que se extendió por varios minutos, lo que incrementó la bronca del equipo local.

Embed ZAFÓ GONZALO PLATA: el árbitro de Cusco FC-Flamengo decidió no ir a revisar esta jugada y el ecuatoriano se salvó de una posible sanción.



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El comunicado de Cusco FC por los fallos ante Flamengo

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Alejandro Orfila, DT de Cusco FC, fue tajante con sus declaraciones

El entrenador Alejandro Orfila también se sumó a las críticas y fue tajante en su análisis. “El árbitro se equivocó y debió expulsar al rival. El VAR se equivocó”, afirmó sin rodeos. Además, defendió la legitimidad del gol anulado: “No hay necesidad de que el VAR falle de esta manera; Flamengo no necesita de estas cosas. Fue un gol lícito”.

A pesar del resultado adverso, el DT destacó la actitud de sus dirigidos ante un rival de jerarquía. “Estoy orgulloso de mis futbolistas. Ante el último campeón han mostrado una gran valentía, jugaron de igual a igual. Un detalle mínimo de jerarquía del rival se lleva el partido, no es poca cosa”, valoró.

Mientras evalúa avanzar con una protesta formal, Cusco FC ya empieza a enfocarse en su próximo compromiso en el Grupo A, donde intentará dejar atrás la polémica y sumar sus primeros puntos en la competencia.