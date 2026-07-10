Cuti Romero anticipó el duelo con Suiza por el Mundial 2026: "Estamos preparados"

"NOS MOLESTA UN POCO QUE NOS HAGAN GOLES. TENEMOS QUE SEGUIR MEJORANDO Y ESTAMOS LISTOS PARA MAÑANA"



Cuti Romero, en la previa del encuento ante Suiza, se refirió a las actuaciones de los marcadores centrales de la Selección Argentina en el Mundial. pic.twitter.com/3E0WapRJUd — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2026

El análisis del Cuti Romero sobre Suiza

Antes de un cruce clave donde la Selección Argentina buscará el pase a semifinales —lo que le aseguraría jugar los ocho partidos del torneo—, el Cuti Romero elogió el nivel de su próximo rival. El marcador central destacó que el equipo helvético “dominó todo el partido” contra Colombia en la ronda anterior y avisó que “están siendo todos partidos muy duros”. También remarcó que los europeos cuentan con “jugadores muy importantes”, aunque aclaró que en el plantel argentino están “preparados” para el desafío.