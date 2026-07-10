Cuti Romero anticipó el duelo con Suiza por el Mundial 2026: "Estamos preparados"
Este sábado, la Selección Argentina se medirá con los suizos por el pase a semifinales, en lo que se palpita como un nuevo duelo para el infarto.
Este sábado, desde las 22 horas, el país vuelve a paralizarse por la Selección Argentina, que enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras dos partidos para el infarto, los argentinos se esperanzan con un duelo que no acabe con la salud cardíaca de nadie, aunque el Cuti Romero adelantó que "será complicado".
En este sentido, el defensor del conjunto dirigido por Lionel Scaloni expresó: "Estamos bien, seguramente tenemos que mejorar, porque nos hicieron cuatro goles en los últimos partidos. Nos molesta un poco que nos hagan goles, pero más allá de eso, estamos a disposición del equipo, a dar lo mejor, lo que decida el técnico", dijo, palpitando el cruce.
También indicó que "todos los chicos están muy bien" y que "cualquiera puede jugar", por lo que sostuvo que "hay que seguir corrigiendo, seguir mejorando".
El análisis del Cuti Romero sobre Suiza
Antes de un cruce clave donde la Selección Argentina buscará el pase a semifinales —lo que le aseguraría jugar los ocho partidos del torneo—, el Cuti Romero elogió el nivel de su próximo rival. El marcador central destacó que el equipo helvético “dominó todo el partido” contra Colombia en la ronda anterior y avisó que “están siendo todos partidos muy duros”. También remarcó que los europeos cuentan con “jugadores muy importantes”, aunque aclaró que en el plantel argentino están “preparados” para el desafío.
Probables formaciones de Argentina vs. Suiza
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.
Datos de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026
- Hora: 22 (Argentina)
- Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
- Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
- Transmisión: Telefe, DSports, TV Pública, TyC Sports
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