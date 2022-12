Habló la abuela del Cuti Romero tras la consagración: "Es un sueño hecho realidad"

"Les agradezco que me acompañen en esta tremenda alegría, para mi no es una molestia. Esto es un sueño hecho realidad. Esta mañana cuando me desperté, pensé que estaba soñando pero era real", comenzó diciendo la abuela del defensor argentino, que no oculta su orgullo.

Al ser consultada sobre el merendero que tiene en su casa, María respondió: "Tengo un merendero. Ahí dice "Nuestro futuro" esa es la inspiración que me dio mi nieto. Este barrio es muy humilde, hay casitas que ni revoque tienen y gracias a Dios yo tengo esta casita. Tengo 9 hijos, acá se crió el padre y el Cuti".

abuela cuti romero

"Acá enfrente, están los potreros donde el Cuti jugaba todos los días, porque le encantaba. El potrero lo lleva en alma mi 'negro orejudo', como le digo yo", comentó.

En este sentido, Jorge Rial le consultó a María donde vió la final de Argentina - Francia por la final del Mundial de Qatar 2022: "El partido lo vimos en la plaza con todo el barrio", aseguró.

Sobre la fuerte personalidad del defensor del Tottenham de Inglaterra, su abuela no dudó y remarcó: "Eso lo lleva de los genes del padre y el padre lo heredó de esta vieja que habla. Siempre fui muy humilde, y siempre lo voy a siendo, pero siempre hago que respeten mis derechos. El Cuti es así".