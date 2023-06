La emoción del Cuti Romero tras ser homenajeado por Belgrano

Los dirigidos por Guillermo Farré alcanzaron los 34 puntos en el certamen, lo que le permite alcanzar el séptimo puesto y se ilusiona con meterse en copas internacionales. Distinta es la situación de Banfield, que con 18 unidades ocupa la penúltima posición y estaría perdiendo la categoría.

EL HOMENAJE A CUTI ROMERO EN LA PREVIA DEL PARTIDO

Cristian Romero, formado en el club cordobés, fue homenajeado en la previa del partido y no ocultó su agradecimiento hacia la institución e hinchas y se mostró muy emocionado durante toda la previa: "Hermoso, no me esperaba esto. Agradezco a la dirigencia, a la gente que siempre me está demostrando cariño", reveló el Cuti Romero en exclusiva con TNT Sports en la previa del encuentro.