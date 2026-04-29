Dos gigantes europeos siguen de cerca a Cuti Romero tras su inestabilidad en Tottenham
El central argentino aparece en la órbita de los dos gigantes españoles de cara al próximo mercado, en medio de una temporada complicada con Tottenham.
El futuro de Cristian "Cuti" Romero podría dar un giro importante tras el Mundial 2026. Desde España aseguran que el defensor de la Selección Argentina es uno de los nombres que maneja Barcelona para reforzar su última línea, aunque no es el único gigante europeo que lo tiene en la mira: Real Madrid también sigue de cerca su situación.
Según trascendió en medios españoles, la dirigencia culé tiene como principal objetivo a Alessandro Bastoni, actual defensor del Inter de Milán. Sin embargo, en caso de que la negociación no llegue a buen puerto, el cordobés aparece como una alternativa concreta para reforzar la zaga central.
A sus 28 años, Romero atraviesa un momento particular en su carrera. Si bien es una pieza clave en la estructura de la Scaloneta, su presente en el Tottenham Hotspur no es el ideal. El conjunto inglés atraviesa una temporada compleja en la Premier League, luchando en la zona baja de la tabla para evitar el descenso, un escenario inesperado para un club de su envergadura.
A este contexto se le suma la reciente lesión del defensor, que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas y genera preocupación tanto en su club como en el cuerpo técnico de la Selección. La falta de continuidad podría condicionarlo de cara a la Copa del Mundo, donde Argentina buscará defender el título.
No es la primera vez que el nombre de Romero aparece vinculado al Barcelona. Ya en 2021, cuando jugaba en Atalanta, fue recomendado por Lionel Messi como posible refuerzo para el conjunto catalán. Tiempo después, el propio defensor reconoció ese guiño: "Que Messi piense en mí como compañero, que me haya querido llevar al Barcelona es algo impresionante”.
Desde su llegada a Tottenham en 2022, el ex Belgrano acumuló más de 150 partidos y se consolidó como uno de los zagueros más destacados de la liga inglesa. Su intensidad, agresividad en la marca y capacidad para salir jugando lo convierten en un perfil muy valorado en el fútbol europeo.
Por su parte, el interés del Merengue no es un dato menor. El club blanco también analiza variantes para reforzar su defensa y podría competir directamente con el Barcelona por el fichaje del argentino. Además, en la órbita del Merengue aparece otro nombre fuerte del fútbol argentino: Lionel Scaloni, quien sería candidato a asumir como entrenador tras el Mundial.
En paralelo, el Barcelona también sigue de cerca a otros futbolistas de la Albiceleste. Entre ellos, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, lo que evidencia el fuerte interés del club en el talento argentino.
Con varios pretendientes y un contexto deportivo desafiante, todo indica que el futuro de Cuti Romero será uno de los temas a seguir en el próximo mercado de pases. La decisión final dependerá tanto de su recuperación física como del rumbo que tome su carrera tras la cita mundialista.
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