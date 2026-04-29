Dos gigantes europeos siguen de cerca a Cuti Romero tras su inestabilidad en Tottenham

No es la primera vez que el nombre de Romero aparece vinculado al Barcelona. Ya en 2021, cuando jugaba en Atalanta, fue recomendado por Lionel Messi como posible refuerzo para el conjunto catalán. Tiempo después, el propio defensor reconoció ese guiño: "Que Messi piense en mí como compañero, que me haya querido llevar al Barcelona es algo impresionante”.

Desde su llegada a Tottenham en 2022, el ex Belgrano acumuló más de 150 partidos y se consolidó como uno de los zagueros más destacados de la liga inglesa. Su intensidad, agresividad en la marca y capacidad para salir jugando lo convierten en un perfil muy valorado en el fútbol europeo.

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Por su parte, el interés del Merengue no es un dato menor. El club blanco también analiza variantes para reforzar su defensa y podría competir directamente con el Barcelona por el fichaje del argentino. Además, en la órbita del Merengue aparece otro nombre fuerte del fútbol argentino: Lionel Scaloni, quien sería candidato a asumir como entrenador tras el Mundial.

En paralelo, el Barcelona también sigue de cerca a otros futbolistas de la Albiceleste. Entre ellos, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, lo que evidencia el fuerte interés del club en el talento argentino.

Con varios pretendientes y un contexto deportivo desafiante, todo indica que el futuro de Cuti Romero será uno de los temas a seguir en el próximo mercado de pases. La decisión final dependerá tanto de su recuperación física como del rumbo que tome su carrera tras la cita mundialista.