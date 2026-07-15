Lionel Messi recordó a Diego Maradona tras vencer a los ingleses: "Es un regalo para el Diego"

Tras la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra y la obtención de una nueva final, Lionel Messi se mostró feliz y sonriente con la prensa que, como era de esperarse, le recordaron a Diego Maradona: "La canción dice 'por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo'... ayer en el banderazo, un hincha me regaló la de Diego del '86. Yo sé que tenés un museo y qué mejor regalo para vos después de ganarle a Inglaterra 2-1", indicó un cronista.