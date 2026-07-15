Lionel Messi recordó a Diego Maradona tras vencer a los ingleses: "Es un regalo para el Diego"
Tras vencer a Inglaterra y pasar a la final del Mundial 2026, Messi no dudó en evocar a quien nos enseñó a vivir estos partidos con garra y corazón.
Tras la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra y la obtención de una nueva final, Lionel Messi se mostró feliz y sonriente con la prensa que, como era de esperarse, le recordaron a Diego Maradona: "La canción dice 'por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo'... ayer en el banderazo, un hincha me regaló la de Diego del '86. Yo sé que tenés un museo y qué mejor regalo para vos después de ganarle a Inglaterra 2-1", indicó un cronista.
Fue entonces cuando Messi dijo: "Muchas gracias. La verdad que sí, fue hermoso. Seguramente, el Diego -desde arriba- lo está disfrutando muchísimo, porque para él hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría a él... que lo viva como quiera ahí arriba, que lo disfrute porque es un regalo para él también".
La Selección Argentina venció a Inglaterra y Lionel Messi sigue logrando récords históricos en Mundiales
La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026. Lionel Messi fue determinante con dos asistencias y alcanzó un récord histórico al convertirse en el máximo asistidor de la historia de la Copa del Mundo.
Lionel Messi hizo historia en el Mundial 2026
Lionel Messi volvió a ser decisivo en un partido trascendental para la Selección Argentina. El capitán albiceleste aportó dos asistencias en la victoria ante Inglaterra y alcanzó las 13 en la historia de los Mundiales, un registro que lo ubica en lo más alto del ranking histórico.
De esta manera, el rosarino superó las marcas de otras leyendas del fútbol mundial y volvió a escribir una nueva página dorada en su extraordinaria carrera con la camiseta argentina. La lista histórica de asistencias en los Mundiales quedó conformada de la siguiente manera:
- Lionel Messi (Argentina): 13.
- Fritz Walter (Alemania): 10.
- Raymond Kopa (Francia): 8.
- Uwe Seeler (Alemania): 8.
- Diego Maradona (Argentina): 8.
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