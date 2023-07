Damián Albil se fue de Independiente y disparó duro contra la dirigencia

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIndependiente%2Fstatus%2F1685738906707202048&partner=&hide_thread=false Por motivos personales y profesionales, Damián Albil ya no será el entrenador de arqueros de #Independiente y continuará su carrera en otro lugar.



Le agradecemos por el trabajo realizado y el cariño hacia el Club en todas las etapas en las que le tocó estar.



¡Lo mejor para vos,… pic.twitter.com/z3sVi8WHBB — C. A. Independiente (@Independiente) July 30, 2023

Tras la confirmación por parte del club allegando “motivos personales y profesionales”, rápidamente se viralizó un audio de WhatsApp donde Albil contó el motivo de su decisión: “Había algunas cosas que no estaba de acuerdo y se lo dije a todos los que se lo tenía que decir en la cara. No quiero ser cómplice de algunas situaciones y, como todo sigue igual y ves que no hay cambio en algunas cosas, no quiero ser cómplice entonces prefiero dar un paso al costado. Es la realidad”.

“Esperemos que ahora haya algún cambio pero ahora ya estamos jugados. Esto tendría que haber sido antes, tendría que haber pasado uno o dos meses antes. Lamentablemente, cuando se te dan algunos resultados, tapa todo y esto es así, ahora estamos jugados. Esperemos que lo puedan sacar adelante”, finalizó.

Damian Albil dejó un CT con el que salió campeón del mundo para venir a Independiente.



Estando en el club vio como se maneja esta Comisión Directiva (Seoane/ Damiani/ Cavallero) y se fue exponiéndolos.



(Sin vender humo, sin fotos en la Norte hizo mas que el capitán del plantel) pic.twitter.com/VAjdY53EqY — Gastón (@Gaston_efz) July 31, 2023