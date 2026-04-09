Los 9 cambios que prepara Gustavo Costas en Racing para enfrentar a River

Para el partido ante River, el entrenador de la Academia volverá a apostar por la base titular. En la defensa reaparecerán Marco Di Césare y Marcos Rojo como centrales, mientras que los laterales serían Ezequiel Cannavo y Agustín García Basso, quien continuará ocupando el lugar de Gabriel Rojas, lesionado por un desgarro en la porción larga del bíceps femoral derecho.