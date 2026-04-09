Los 9 cambios que prepara Gustavo Costas en Racing para enfrentar a River
El entrenador analiza nueve cambios en el equipo para recibir al Millonario en el Cilindro. La Academia pondrá lo mejor tras su debut en la Copa Sudamericana.
Luego de comenzar con el pie derecho en la Copa Sudamericana, Racing tendrá un compromiso exigente por el torneo local cuando reciba a River este domingo desde las 20:00 en el Cilindro, en una nueva edición de uno de los clásicos más antiguos del fútbol argentino.
En el último encuentro internacional, Gustavo Costas decidió preservar a la mayoría de los habituales titulares. Solo Facundo Cambeses y Adrián Martínez estuvieron desde el inicio frente al conjunto boliviano. El arquero disputó los 90 minutos, mientras que el delantero fue reemplazado a falta de 24 minutos, lo que le permitió llegar con descanso al duelo ante el Millonario.
Para el partido ante River, el entrenador de la Academia volverá a apostar por la base titular. En la defensa reaparecerán Marco Di Césare y Marcos Rojo como centrales, mientras que los laterales serían Ezequiel Cannavo y Agustín García Basso, quien continuará ocupando el lugar de Gabriel Rojas, lesionado por un desgarro en la porción larga del bíceps femoral derecho.
En el mediocampo también habrá modificaciones. Baltasar Rodríguez ingresaría por Bruno Zuculini, mientras que Santiago Sosa retomará la titularidad y la cinta de capitán en reemplazo de Alan Forneris. Además, el juvenil Gonzalo Sosa volvería al equipo en lugar de Adrián Fernández.
En la ofensiva, Costas analiza variantes para acompañar a Adrián “Maravilla” Martínez. Santiago Solari ingresaría por Gastón Martirena y Tomás Conechny ocuparía el lugar de Duván Vergara, en busca de mayor frescura por las bandas. Con estas modificaciones, Racing intentará hacerse fuerte en Avellaneda y recuperarse en el torneo local frente a un rival directo como River.
La posible formación de Racing vs. River por el Torneo Apertura
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario