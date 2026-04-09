Se confirmó un error irreversible en camisetas del Mundial 2026 de Francia, Brasil y otras 9 selecciones

Además, desde la marca destacaron que trabajan para encontrar una solución antes del inicio del torneo. “Somos un equipo global de los mejores diseñadores, creadores y soñadores de su clase, que pasan cada día pensando en cómo innovar, desafiarnos a nosotros mismos y asumir riesgos que impulsen este hermoso deporte. Siempre nos exigimos los más altos estándares a nosotros mismos y a nuestros productos, y esto se quedó corto”, agregaron.

“Estamos trabajando rápidamente para corregir esto para los jugadores y los aficionados, porque cada equipación debe reflejar el cuidado, la precisión y el orgullo que el juego merece”, concluyeron desde Nike.

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Qué selecciones usan Nike en el Mundial 2026

Los 11 seleccionados que tendrán camisetas Nike durante la Copa del Mundo incluyen a Brasil, Uruguay, Francia, Inglaterra, Croacia, Países Bajos, Noruega, Turquía, Estados Unidos, Canadá y Australia.