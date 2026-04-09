Se confirmó un error irreversible en camisetas del Mundial 2026 de Francia, Brasil y otras 9 selecciones
Nike reconoció un defecto en las camisetas del Mundial 2026 de selecciones como Francia, Brasil y Estados Unidos. El problema afecta la estética del diseño.
Las camisetas de los Mundiales suelen convertirse en objetos de colección para los fanáticos del fútbol, por lo que el reconocimiento público de un error por parte de Nike generó un fuerte impacto a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026.
El problema afecta a once selecciones que vestirán la marca estadounidense, entre ellas Francia, Brasil, Croacia, Inglaterra y los organizadores Estados Unidos y Canadá. El defecto se repite tanto en la indumentaria oficial que utilizarán los jugadores como en las millones de unidades que ya se encuentran a la venta en todo el mundo.
Según trascendió, el inconveniente se produce en la zona del hombro, donde se forma un pliegue que genera un efecto visual similar a un bulto. En algunos diseños el detalle resulta menos visible, como ocurre con la camiseta a tiras de Estados Unidos, pero en modelos más sobrios, como el de Francia, el problema se percibe con mayor claridad.
De acuerdo a la información publicada por el medio británico The Guardian, la empresa mantiene conversaciones con las federaciones afectadas para evaluar posibles soluciones. Sin embargo, el corto plazo y la logística necesaria para reemplazar las prendas complican una corrección total del problema, especialmente en las unidades que ya fueron distribuidas.
El comunicado de Nike por el error en los uniformes
A través de un vocero, la compañía reconoció públicamente el inconveniente detectado durante la última fecha FIFA: “Durante el reciente parón internacional, observamos un problema menor con nuestras equipaciones de selecciones nacionales de Nike, más perceptible alrededor de la costura del hombro. El rendimiento no se ve afectado, pero la estética general no está donde debe estar”, señalaron.
Además, desde la marca destacaron que trabajan para encontrar una solución antes del inicio del torneo. “Somos un equipo global de los mejores diseñadores, creadores y soñadores de su clase, que pasan cada día pensando en cómo innovar, desafiarnos a nosotros mismos y asumir riesgos que impulsen este hermoso deporte. Siempre nos exigimos los más altos estándares a nosotros mismos y a nuestros productos, y esto se quedó corto”, agregaron.
“Estamos trabajando rápidamente para corregir esto para los jugadores y los aficionados, porque cada equipación debe reflejar el cuidado, la precisión y el orgullo que el juego merece”, concluyeron desde Nike.
Qué selecciones usan Nike en el Mundial 2026
Los 11 seleccionados que tendrán camisetas Nike durante la Copa del Mundo incluyen a Brasil, Uruguay, Francia, Inglaterra, Croacia, Países Bajos, Noruega, Turquía, Estados Unidos, Canadá y Australia.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario