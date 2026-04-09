Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Independiente del Valle
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026.
En el marco de la primera fecha del Grupo H, Rosario Central volverá a decir presente en la Copa Libertadores 2026 y lo hará con la ambición de ser protagonista desde el arranque. Este jueves, el equipo rosarino recibirá a Independiente del Valle desde las 19 en el estadio Gigante de Arroyito
El equipo dirigido por el Canalla llega con un presente positivo en el ámbito local. Ocupa el cuarto lugar en la Zona B del Torneo Apertura con 21 puntos y se mantiene competitivo en la tabla anual, a cinco unidades del líder. Este rendimiento le permite encarar el debut copero con confianza, aunque sabiendo que el nivel de exigencia en la Libertadores es siempre mayor.
Del otro lado estará Independiente del Valle, un rival que en los últimos años se consolidó como una de las revelaciones del fútbol sudamericano. El conjunto ecuatoriano dio el gran golpe en 2017 al llegar a la final de la Libertadores, dejando en el camino a equipos de peso como River y Boca, aunque finalmente cayó ante Atlético Nacional. Además, su crecimiento se reflejó en los títulos obtenidos en la Copa Sudamericana, que ganó en 2019 y 2022, confirmando su capacidad para competir al más alto nivel.
Formaciones de Rosario Central vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026
- Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sandez, Alexis Soto, Luca Raffin, Enzo Giménez; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jaminton Camaz, Guillermo Fernández, Gaspar Duarte o Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
- Independiente del Valle: Aldair Quintana; Gustavo Cortez, Juan Viacava, Mateo Carabajal, Jhon Espinoza; Jhegson Méndez; Aron Rodríguez, Justin Lerma, Matías Perello; Juan Angulo y Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Independiente del Valle
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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