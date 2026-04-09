Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Independiente del Valle

Del otro lado estará Independiente del Valle, un rival que en los últimos años se consolidó como una de las revelaciones del fútbol sudamericano. El conjunto ecuatoriano dio el gran golpe en 2017 al llegar a la final de la Libertadores, dejando en el camino a equipos de peso como River y Boca, aunque finalmente cayó ante Atlético Nacional. Además, su crecimiento se reflejó en los títulos obtenidos en la Copa Sudamericana, que ganó en 2019 y 2022, confirmando su capacidad para competir al más alto nivel.