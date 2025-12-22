Dani Alves busca volver a las canchas: el inesperado plan para cerrar su carrera en Portugal

dani alves telam.jpg

En las últimas semanas, Alves volvió a ser noticia tras la difusión de imágenes en las que se lo ve predicando en una iglesia evangélica de Girona, donde habló sobre su fe y su manera de encarar esta nueva etapa de su vida. “Hay que tener fe, yo soy prueba de ello”, expresó ante los asistentes, dejando entrever un cambio personal profundo.

La intención del brasileño es clara: cerrar su carrera como futbolista dentro de una cancha y, una vez cumplido ese objetivo, iniciar formalmente su camino como entrenador. La eventual compra del club portugués representaría no solo un regreso deportivo, sino también una apuesta personal para dar vuelta una página marcada por títulos, éxitos y un reciente capítulo judicial que dejó huella en su trayectoria.