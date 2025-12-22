La impactante chilena de El Kaabi que iluminó el debut de Marruecos en la Copa África
El delantero marroquí selló el triunfo ante Comoras con un gol acrobático que recorrió el mundo, desató la ovación del público en Rabat y confirmó el favoritismo del anfitrión.
El inicio de la Copa África tuvo una imagen destinada a quedar en la memoria colectiva del torneo. Marruecos, país anfitrión y uno de los grandes candidatos al título, venció 2-0 a Comoras en Rabat, pero el resultado quedó casi en segundo plano ante la espectacular definición de Ayoub El Kaabi, autor de una chilena que desató aplausos dentro y fuera del estadio y rápidamente se viralizó en todo el planeta.
El gol llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando el seleccionado dirigido por Walid Regragui ya había logrado romper el cero gracias a una conquista de Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid que eligió representar al combinado marroquí. Con el partido encaminado pero todavía con cierta tensión, El Kaabi aprovechó un centro enviado desde la izquierda por Nayef Aguerd y resolvió la jugada con una pirueta impecable: se recostó hacia atrás y, en el aire, conectó el balón con su pierna izquierda para clavar el 2-0 definitivo.
La acción fue tan limpia como potente. El remate no le dio ninguna posibilidad de reacción al arquero de Comoras y provocó una explosión de festejos en el renovado estadio Moulay Abdellah. Entre los presentes, la escena tuvo un espectador de lujo: el príncipe heredero Moulay El-Hassan, quien siguió el encuentro desde uno de los palcos junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y aplaudió de pie la maniobra del delantero de Olympiacos de Grecia.
El gol de El Kaabi, de 32 años, llegó después de un desarrollo que no había sido sencillo para Marruecos. Durante gran parte del encuentro, el seleccionado local se encontró con la resistencia del arquero Yannick Pandor, figura del primer tiempo, que incluso le atajó un penal a Soufiane Rahimi a los 11 minutos. Además, en el complemento, Yassine Bounou debió intervenir para evitar el empate de Comoras y sostener el dominio marroquí.
El equipo anfitrión tampoco contó con una de sus máximas figuras, Achraf Hakimi, quien fue preservado tras una lesión en el tobillo. El lateral mostró su trofeo como Futbolista Africano del Año antes del inicio del partido, pero luego permaneció en el banco de suplentes. “No queríamos correr riesgos”, explicó Regragui, quien dejó abierta la posibilidad de su regreso en el próximo compromiso.
Con este triunfo, Marruecos tomó ventaja en el Grupo A, que también integran Mali y Zambia, y ratificó su condición de candidato. Más allá del resultado, la chilena de El Kaabi se transformó en el símbolo de una noche especial, un gol que combina talento, audacia y contexto histórico, y que ya se inscribe entre las imágenes más impactantes del certamen africano.
