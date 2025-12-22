La impactante chilena de El Kaabi que iluminó el debut de Marruecos en la Copa África

El gol llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando el seleccionado dirigido por Walid Regragui ya había logrado romper el cero gracias a una conquista de Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid que eligió representar al combinado marroquí. Con el partido encaminado pero todavía con cierta tensión, El Kaabi aprovechó un centro enviado desde la izquierda por Nayef Aguerd y resolvió la jugada con una pirueta impecable: se recostó hacia atrás y, en el aire, conectó el balón con su pierna izquierda para clavar el 2-0 definitivo.