Dani Carvajal dejó el Real Madrid: aceptó un sueldo 90% menor para jugar en un modesto club
El histórico lateral derecho firmó contrato hasta 2027 con el conjunto azulón tras rescindir con el Merengue y resignó millones de euros impulsado por el proyecto deportivo de José Bordalás.
El mercado de pases del fútbol europeo regaló un movimiento tan inesperado como ruidoso en el sur de Madrid. Tras finalizar un glorioso ciclo en Real Madrid y permanecer varios meses en condición de libre, Dani Carvajal fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Getafe. El experimentado defensor firmó un vínculo que lo unirá a la institución hasta el 30 de junio de 2027.
La contratación marca un giro drástico en la carrera del carrilero de 34 años, quien pasa de pelear la cima del continente a defender la camiseta de un club de pretensiones más modestas. Sin embargo, el dato que más llamó la atención en España es la contundente renuncia económica que aceptó para destrabar el pase: el jugador pasó de percibir cerca de 10 millones de euros netos por temporada en el Merengue a un salario estimado en un millón por año, lo que representa una rebaja de casi el 90% en sus ingresos.
La insistencia y la propuesta táctica del entrenador José Bordalás resultaron determinantes para convencer al futbolista.
Dani Carvajal aceptó bajar su sueldo un 90% para jugar Getafe
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Formado en la cantera del Merengue y con un recordado paso a préstamo por el Bayer Leverkusen, Carvajal deja atrás una etapa legendaria donde disputó 451 partidos oficiales y cosechó 29 títulos, destacándose las seis Champions League conseguidas. En la última de ellas, celebrada en Wembley en 2024 frente al Borussia Dortmund, fue incluso el encargado de convertir uno de los goles del campeonato.
El anuncio formal fue celebrado en las redes sociales del club Azulón, donde destacaron la jerarquía, la experiencia y el liderazgo que aportará al plantel un referente de la selección española con 51 partidos internacionales en su haber.
¿Cuándo puede debutar Dani Carvajal en el Getafe?
En cuanto a lo competitivo, la flamante incorporación no estará disponible para el choque de Conference League ante Universitatea Craiova al no haber sido anotado a tiempo en la lista europea. Por ende, la primera oportunidad para ver a Dani Carvajal con la camiseta de su nuevo equipo será el próximo lunes en el Coliseum, cuando el Getafe reciba al Rayo Vallecano en un vibrante derbi madrileño por el torneo local.
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