Dani Carvajal dejó el Real Madrid: aceptó un sueldo 90% menor para jugar en un modesto club

Foto: FIFA.com

El anuncio formal fue celebrado en las redes sociales del club Azulón, donde destacaron la jerarquía, la experiencia y el liderazgo que aportará al plantel un referente de la selección española con 51 partidos internacionales en su haber.

¿Cuándo puede debutar Dani Carvajal en el Getafe?

En cuanto a lo competitivo, la flamante incorporación no estará disponible para el choque de Conference League ante Universitatea Craiova al no haber sido anotado a tiempo en la lista europea. Por ende, la primera oportunidad para ver a Dani Carvajal con la camiseta de su nuevo equipo será el próximo lunes en el Coliseum, cuando el Getafe reciba al Rayo Vallecano en un vibrante derbi madrileño por el torneo local.