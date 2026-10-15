Daniel Osvaldo volvió a preocupar por su salud: la grave complicación que lo llevó otra vez al quirófano
El exdelantero atravesó una infección que comprometió seriamente uno de sus pulmones y puso en riesgo su vida.
Daniel Osvaldo volvió a quedar en el centro de la preocupación luego de que trascendieran nuevos detalles sobre el delicado episodio de salud que lo obligó a permanecer internado. El exfutbolista sufrió una infección pulmonar de extrema gravedad y debió afrontar un tratamiento complejo, con intervenciones médicas que evidenciaron la dimensión del problema.
El cuadro habría comenzado con una caries que no recibió atención a tiempo y derivó en una infección que terminó afectando seriamente su pulmón derecho. En un primer momento, el exjugador confundió las molestias con dolores musculares y demoró la consulta médica, sin advertir el derrotero que tomaría aquella afección.
La situación se agravó hasta requerir atención intensiva. Según trascendió, los profesionales que lo asistieron remarcaron que su pasado como deportista de alto rendimiento habría sido determinante para afrontar semejante embate físico. «Si no hubiese sido deportista no contaba la historia», habría sido la contundente frase que los médicos transmitieron a su entorno.
La complicación pulmonar que obligó a una nueva operación
La evolución clínica de Osvaldo no estuvo exenta de sobresaltos. En los últimos días se conoció que debió regresar al quirófano para someterse a un procedimiento destinado a drenar el pus acumulado en el pulmón y retirar los restos de la infección. La nueva intervención volvió a encender las alarmas sobre su estado y puso de relieve la complejidad del proceso de recuperación.
Tras atravesar la etapa más crítica, el exdelantero pasó a terapia intermedia y continuó bajo vigilancia médica. Los controles posteriores resultan fundamentales para evaluar la evolución de la zona afectada y determinar los próximos pasos del tratamiento.
La drástica decisión que tomó tras el susto
En medio de la convalecencia, Osvaldo también anunció un cambio tajante en sus hábitos: aseguró que dejó de fumar y que no piensa volver a hacerlo. El episodio funcionó como un severo llamado de atención para el exjugador, que debió afrontar las consecuencias de una infección que escaló hasta comprometer seriamente su salud.
Por el momento, la prioridad está puesta en completar su recuperación y seguir las indicaciones del equipo médico. El caso expone cómo un problema odontológico que parecía menor puede desencadenar complicaciones de enorme magnitud cuando una infección se propaga y compromete otros órganos.
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