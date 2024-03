Daniele De Rossi bancó a Daniel Osvaldo en su mal momento: "Es un hermano para mí"

Embed Daniele De Rossi habló de Daniel Osvaldo en medio de la conferencia de prensa de la Roma. pic.twitter.com/WgaeNvzWfw — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) March 15, 2024

"Hablaré con él, hay una relación muy íntima. Hablamos hace dos días después del partido de la Fiorentina. Nos enviamos fotos de nuestros cruces con Fiorentina", contó el DT. "Siempre estoy ahí para él, como cuando éramos compañeros, como él estuvo conmigo cuando yo estaba en Argentina. Osvaldo es un hermano para mí; estoy ahí para él quiere", sentenció quien jugara un puñado de partidos en Boca en el año 2019.

daniele de rossi daniel osvaldo.jpg

Casi entre lágrimas, Daniel Osvaldo había dicho en su video: "Es difícil para mí hacer este video, pero estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Quiero contarles algunas cosas de mi vida. No sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo: hace mucho tiempo quue lidio con una depresión muy grande que me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas".

Y se explayó: "En este momento mi vida se me está yendo de las manos y quería compartirlo con ustedes. Estoy en tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en las adicciones por enojo y autodestrucción, y eso destruye a los que están a mi alrededor".