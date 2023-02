Passarella deslizó que Grondona mandó al descenso a River

Passarella explicó que, pese a los años, sigue teniendo la marca que le dejó la perdida de la categoría y remarcó: “El único peso que tengo es que nos fuimos con River al descenso, pero es larga esa historia”.

Si bien no entró en detalles, el ex campeón del mundo con la Selección Argentina explicó que no cree ser el único culpable del descenso de River y fue categórico en su respuesta: "Mejor dejémoslo así. Es acostumbrarse a vivir con el peso encima. Todavía me sigo acostumbrado. Sé que no fui el culpable”.

A su vez, dejó en claro que es un tema que desea evitar. "Del tema de la dirigencia yo no quiero hablar porque la persona que tendría que estar, no está en la charla", dijo. En este contexto, en la mesa de Líbero preguntaron varios nombres. Incluyendo, Julio Humberto Grondoma, histórico expresidente de la AFA con quien tuvo una muy tensa relación.

"¿Vos creés que Grondona te mandó al descenso?", fue la pregunta de Hugo Balassone. "No, eso lo decís vos", respondió Passarella. "No, no tengo sospechas. ¿Por qué tendría que sospechar por eso?", se limitó a decir.