Tras los rumores sobre su salud, habló Passarella: "Estoy bien, hay Daniel para muchos años"

Aunque aseguró que “solo tenía un poco de depresión, sí, porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más. A cualquiera le puede pasar estar triste y quien sabe cuántos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo, pero de aquí es necesario ir más allá”.

En ese sentido, contó que recibió un mensaje de su ex compañero en Fiorentina Giancarlo Antognoni: “El también estaba preocupado. Y le respondí ‘no te preocupes, no pasa nada, porque Daniel sigue para muchos años”.

Su esposa Graciela Benvenutto y su hijo habían difundido un comunicado tras los rumores que sostenía: “La esposa e hijo de Daniel Alberto Passarella, ante la proliferación de diversas noticias respecto a la salud de Daniel, en las que se mencionan diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA, vienen a desmentir las mismas y a manifestar que Daniel está atravesando sólo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia”.

Por otro lado, Passarella contó que tiene pensado viajar a Italia: “Espero que pronto. Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de la FIFA. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia", y le advirtió al periodista: "Pero no digas que lo hago porque no puedo viajar solo, porque, como le escribí a mi amigo Gianca, Passarella durará mucho”.