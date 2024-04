Daniel Scioli ahora apoya las SAD: "No cambio de opinión, evoluciono"

scioli sobre las SAD en 2018.jpg

Tras un cambio rotundo, este miércoles, Scioli aseguró "evolucionó" y que su experiencia como embajador de Argentina en Brasil le permitió tener otra postura respecto a las SAD: "Pasaron 6 años. Han pasado tantas cosas pasaron en el fútbol y en otros ámbitos de la vida...", justificó y aseguró: “No cambio de opinión, quiero dar una opción, yo también evoluciono, no es que me quedo con ideas fijas, me doy cuenta de los cambios que hay. Y la experiencia en Brasil me permitió incorporar nuevas ideas. En Brasil hay clubes privados”.

Scioli puntualizó que en 2018 se opuso a la creación de las SAD porque esa metodología no se aplicaba clubes de la región. En cambio - sostuvo - ahora clubes de “Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia” funcionan bajo sociedades anónimas: “El 95% de los jugadores de la Selección juegan en clubes que son sociedades anónimas. ¿Por qué le tienen temor a que los socios elijan en libertad si quieren esta opción o no? No es obligatorio”, se preguntó en una entrevista en TN.

La justificación de Scioli se da en el marco de un fuerte cruce que mantuvo con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino luego de que este criticara a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, y a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba. Ambos se habían mostrado a favor de las SAD.

Scioli salió a respaldar a los presidentes de los clubes, destacando que “Verón es un gran dirigente con una trayectoria y prestigio intachable en el fútbol argentino, con quien comparto la visión del ingreso de capitales privados como una alternativa para mejorar la calidad del club y la vida del socio”.

Ante esto, Toviggino no tardó en responderle al secretario de Deportes, haciendo alusión al cambio de postura política de Scioli, quien ahora oficia para los libertarios: “Preguntaría: ‘¿En qué te convertiste, Daniel?’. Pero como sos tan converso, quizás es mejor: ‘¿Por cuánto te convertiste?’. ¿Sos el que impulsó un proyecto contra las SAD o el que ahora pide aprobarlas?”.

Las sociedades anónimas habían sido instrumentadas a través del DNU 70/2023 pero perdieron vigencia por un amparo que aceptó primero un juez federal de Mercedes y que después ratificó la Cámara Federal de San Martín.